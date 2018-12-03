Відволік увагу і вихопив з каси гроші: у Києві спіймали шахрая на грабіж

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Чоловікові загрожує 4 роки позбавлення волі

2 листопада в Києві після невдалої спроби пограбування був спійманий зловмисник. У магазині хлопець відвернув увагу продавщиці і вихопив з каси гроші. Однак на виході з торгового закладу його чекали співробітники поліції. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Під час відпрацювання території Солом'янського району на вулиці Гарматній оперативники помітили перехожого, який раніше неодноразово здійснював майнові злочини. Правоохоронці вирішили простежити за його діями.

За словами начальника оперативно-пошукового відділу управління карного розшуку поліції Києва Віталія Отрудько, чоловік зайшов у магазин і через кілька хвилин вибіг, але на вулиці зіткнувся з поліцейськими.

"В руках він тримав близько 500 гривень. Продавчиня, яка вибігла слідом, підтвердила, що ці гроші відвідувач вихопив з каси, коли вона відволіклася", - повідомив правоохоронець.

В порядку ст. 208 зловмисника затримали. Ним виявився 38-річний уродженець Луганської області, який останні кілька років жив у столиці, неодноразово порушуючи закон. На даний момент чоловікові загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Запорізькій області студентка обікрала власницю квартири за наказом коханого. Піддавшись на вмовляння, студентка вкрала у потерпілої золоті ювелірні прикраси, у тому числі з діамантами і перлами, завдавши понад 100 000 гривень збитків.

Як повідомлялося раніше, у жовтні у Київській області двоє підлітків до смерті побили пенсіонера через те, що на них гавкала його собака. Пенсіонер вийшов подивитися, чому собака нервує, а підлітки кинулися на нього з кулаками і били його ногами по голові. 68-річний чоловік помер у реанімаційному відділенні місцевої лікарні.

Також ми писали про те, що на початку вересня в Одесі дві дівчини поранили і пограбували іноземця. Зловмисниці познайомилися з туристом на вулиці, після чого він запросив їх у свою квартиру, де дівчата скоїли напад.

Відео: РБК-Україна