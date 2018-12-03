Отвлек внимание и выхватил из кассы деньги: в Киеве мошенника поймали на грабеже

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Мужчине грозит 4 года лишения свободы

2 ноября в Киеве после неудачной попытки грабежа был пойман злоумышленник. В магазине парень отвлек внимание продавщицы и выхватил из кассы деньги. Однако на выходе из торгового заведения его остановили сотрудники полиции. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Во время отработки территории Соломенского района на улице Гарматной оперативники заметили прохожего, который ранее неоднократно совершал имущественные преступления. Правоохранители решили проследить за его действиями.

По словам начальника оперативно-поискового отдела управления уголовного розыска полиции Киева Виталия Отрудько, мужчина зашел в магазин и через несколько минут выбежал, но на улице столкнулся с полицейскими.

"В руках он держал около 500 гривен. Продавщица, которая выбежала следом, подтвердила, что эти деньги посетитель выхватил из кассы, когда она отвлеклась", - сообщил правоохранитель.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208. Им оказался 38-летний уроженец Луганской области, который последние несколько лет жил в столице, неоднократно нарушая закон. На данный момент мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, что в Запорожской области студентка обокрала хозяйку квартиры по приказу возлюбленного. Поддавшись на уговоры, студентка украла хранившиеся у потерпевшей золотые ювелирные украшения, в том числе с бриллиантами и жемчугом, нанеся свыше 100 000 гривен ущерба.

Как сообщалось ранее, в октябре в Киевской области двое подростков до смерти избили пенсионера из-за того, что на них лаяла его собака. Пенсионер вышел посмотреть, почему собака нервничает, а подростки кинулись на него с кулаками и били его ногами по голове. 68-летний мужчина скончался в реанимационном отделении местной больницы.

Также мы писали о том, что в начале сентября в Одессе две девушки ранили и ограбили иностранца. Злоумышленницы познакомились с туристом на улице, после чего он пригласил их в свою квартиру, где девушки совершили нападение.

Видео: РБК-Украина