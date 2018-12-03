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В Запорожской области студентка обокрала хозяйку квартиры по приказу возлюбленного

STYLERЖизнь    03.12.2018 - 15:00
В Запорожской области студентка обокрала хозяйку квартиры по приказу возлюбленного
Фото: Коллаж РБК-Украина

Мошеннице грозит до шести лет лишения свободы

В Запорожской области студентка-первокурсница по просьбе своего возлюбленного обворовала хозяйку квартиры, у которой арендовала комнату. Об этом информирует Наш город.

Известно, что несовершеннолетняя девушка, находясь в квартире потерпевшей, пошла на преступление по просьбе своего знакомого, с которым она имела романтические отношения.

Совершеннолетний возлюбленный студентки находился на момент преступления в Одессе, дистанционно подбивая девушку на кражу. Поддавшись на уговоры, студентка украла хранившиеся у потерпевшей золотые ювелирные украшения, в том числе с бриллиантами и жемчугом, нанеся свыше 100 000 гривен ущерба.

С похищенным добром девушка уехала в Одессу, где парочка собиралась распорядиться украденным. Однако насладиться красивой жизнью они не успели, поскольку были своевременно задержаны полицией.

Напомним, что в Харькове малолетки с ножом ограбили киоск. В комментариях к сообщению пользователи соцсети не остались равнодушными, развивая тему преступности среди несовершеннолетних и критикуя родителей малолетних нарушителей, которые не следят за своими детьми.

Как сообщалось ранее, в октябре в Киевской области двое подростков до смерти избили пенсионера из-за того, что на них лаяла его собака. Пенсионер вышел посмотреть, почему собака нервничает, а подростки кинулись на него с кулаками и били его ногами по голове. 68-летний мужчина скончался в реанимационном отделении местной больницы.

Также мы писали о том, что в начале сентября в Одессе две девушки ранили и ограбили иностранца. Злоумышленницы познакомились с туристом на улице, после чего он пригласил их в свою квартиру, где девушки совершили нападение. 

Видео: РБК-Украина

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