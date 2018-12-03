У Запорізькій області студентка обікрала власницю квартири за наказом коханого

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Шахрайці загрожує до шести років позбавлення волі

У Запорізькій області студентка-першокурсниця на прохання свого коханого обікрала власницю квартири, у якій орендувала кімнату. Про це інформує Наше місто.

Відомо, що неповнолітня дівчина, перебуваючи в квартирі потерпілої, пішла на злочин на прохання свого знайомого, з яким вона мала романтичні стосунки.

Повнолітній коханий студентки перебував на момент злочину в Одесі, дистанційно підбиваючи дівчину на крадіжку. Піддавшись на вмовляння, студентка вкрала у потерпілої золоті ювелірні прикраси, у тому числі з діамантами і перлами, завдавши понад 100 000 гривень збитків.

З викраденим добром дівчина поїхала в Одесу, де парочка мала розпорядитися викраденим. Однак насолодитися красивим життям вони не встигли, оскільки були вчасно затримані поліцією.

Нагадаємо, що у Харкові малолітки з ножем пограбували кіоск. У коментарях до повідомлення користувачі соцмережі не залишилися байдужими до інциденту, розвивають тему злочинності серед неповнолітніх і критикують батьків малолітніх порушників, які не стежать за своїми дітьми.

Як повідомлялося раніше, у жовтні у Київській області двоє підлітків до смерті побили пенсіонера через те, що на них гавкала його собака. Пенсіонер вийшов подивитися, чому собака нервує, а підлітки кинулися на нього з кулаками і били його ногами по голові. 68-річний чоловік помер у реанімаційному відділенні місцевої лікарні.

Також ми писали про те, що на початку вересня в Одесі дві дівчини поранили і пограбували іноземця. Зловмисниці познайомилися з туристом на вулиці, після чого він запросив їх у свою квартиру, де дівчата скоїли напад.

Відео: РБК-Україна