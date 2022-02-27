"П*здуйте на х*й": Гордон в ефірі каналу "Дождь" звернувся до російських військових

"У нас сьогодні в полях лежать більше чотирьох тисяч хлопчиків, яких Росія посилає в Україну", - сказав Гордон.

Ведуча на ці слова заявила, що "ми не можемо стверджувати це, так як немає підтвердження".

"Це все зафіксовано для Гааги як злочин російського фашизму", - сказав у відповідь Дмитро.

На що ведуча попросила "не поширювати це на всіх росіян, на всю Росію".

"Я з любов'ю ставлюся до росіян, але я ненавиджу вашу державу. Я ненавиджу вашу армію, яка сіє смерть у мене вдома. Я звертаюся до російських солдатів: вас посилають сюди як гарматне м'ясо. Вас спалюють живцем. Весь народ встав!" - сказав Гордон.

"Я хочу сказати російській армії: п*здуйте на х*й звідси, йо*ані пі*араси!" - додав журналіст.

Після цього йому відключили звук, а перелякана ведуча сказала, що "це неприпустимо за законом".

У відео є ненормативна лексика!