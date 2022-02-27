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"П*здуйте на х*й": Гордон в эфире канала "Дождь" обратился к российским военным

Автор: Styler

Журналист Дмитрий Гордон решительно заявил, что российские оккупанты должны "п*здовать на х*й" из Украины.

Так он прокомментировал агрессию РФ в эфире "либерального" телеканала "Дождь" 27 февраля.

"У нас сегодня в полях лежат больше четырех тысяч мальчиков, которых Россия посылает в Украину", - сказал Гордон.

Ведущая на эти слова заявила, что "мы не можем утверждать это, так как нет подтверждения".

"Это все зафиксировано для Гааги как преступление русского фашизма", - сказал в ответ Дмитрий.

На что ведущая попросила "не распространять это на всех русских, на всю Россию".

"Я с любовью отношусь к россиянам, но я ненавижу ваше государство. Я ненавижу вашу армию, которая сеет смерть у меня дома. Я обращаюсь к российским солдатам: вас посылают сюда как пушечное мясо. Вас сжигают заживо. Весь народ встал!" - сказал Гордон.

"Я хочу сказать российской армии: п*здуйте на х*й отсюда, еб*ные пи*арасы!" - добавил журналист.

После этого ему отключили звук, а перепуганная ведущая сказала, что "это недопустимо по закону".

В видео присутствует ненормативная лексика!

Ранее пропагандистка Ольга Скабеева в прямом эфире признала, что Россия напала на Украину.

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Дмитрий Гордон