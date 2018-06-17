"Пакет та самовиніс": в мережі оприлюднили шокуючі умови пляжних туалетів в Криму (фото)

Кримчани обурюються через низький рівень обслуговування в туалетах на пляжах

В соціальній мережі Twitter з'явилися чергові знімки рівня життя в аннексированном Криму. На цей раз приводом стали пісуари, прикриті чорними пакетами. Фотографії відповідного характеру були опубліковані в профілі RoksolanaToday&Крим.

"Ялта. У пакет і самовиніс. "Заплатив за вхід в туалет на Приморському пляжі, а культурно помочитися нікуди...", – пише користувач соціальної мережі Twitter.

Скриншот облікового запису аккаунта twitter.com/KrimRt

Фото: (twitter.com/KrimRt)

У коментарях до публікації більшість користувачів соціальної мережі здивувалися такому стану туалетів. Деякі припустили, що надіті пакети на пісуари необхідні, так як сантехніка не працює.

"Позорище! Це дно днище днооооо! В пакет!", "Російсько-окупаційна версія гігієнічного пакету", "А відро кому поставили?", "У росіян не прийнято мочитися в пісуар, у них прийнято це робити на стіни", "Так вони медитують...", "Це просто означає, що в пісуари не можна ходити. Не працюють. Втім, це не відміняє всієї убогості", – пишуть користувачі соцмережі.

Скріншоти коментарів поста облікового запису twitter.com/KrimRt

Нагадаємо, що нещодавно українцям показали, як в окупованій Феодосії проходить "мертвый" курортний сезон. Відповідні фото опублікував "Крим.Реалії".

Так, під час прогулянки, журналісти помітили банер з президентом РФ Володимиром Путіним, який перебував біля автовокзалу, на тлі напівпорожнього міста. Не менш символічним є те, що сама територія автовокзалу обнесена парканом, який нібито мав захищати від терористів.

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