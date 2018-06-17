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"Пакет и самовынос": в сети опубликовали шокирующие условия пляжных туалетов в Крыму (фото)

STYLERLIFE        17.06.2018 - 15:45
Фото: (pixabay.com/Free-Photos)
Фото: (pixabay.com/Free-Photos)

Крымчане негодуют из-за низкого уровня обслуживания в туалетах на пляжах

В социальной сети Twitter появились очередные снимки уровня жизни в аннексированном Крыму. На этот раз поводом стали писсуары, прикрытые черными пакетами. Фотографии соответствующего характера были опубликованы в профиле RoksolanaToday&Крым.

"Ялта. В пакет и самовынос. "Заплатил за вход в туалет на Приморском пляже, а культурно помочиться некуда...", – пишет пользователь социальной сети Twitter.

Скриншот поста аккаунта twitter.com/KrimRt

Фото: (twitter.com/KrimRt)

В комментариях к публикации большинство пользователей социальной сети удивились такому состоянию туалетов. Некоторые предположили, что надетые пакеты на писсуары необходимы, так как сантехника не работает.

"Позорище! Это дно днище днооооо! В пакет!", "Русско-оккупационная версия гигиенического пакета", "А ведро же кому поставили?", "У россиян не принято мочиться в писсуар, у них принято это делать на стены", "Так они медитируют...", "Это просто означает, что в писсуары нельзя ходить. Не работают. Впрочем это не отменяет всей убогости", – пишут пользователи соцсети.

Скриншоты комментариев поста аккаунта twitter.com/KrimRt

Напомним, что недавно украинцам показали, как в оккупированной Феодосии проходит "мертвый" курортный сезон. Соответствующие фото опубликовал "Крым.Реалии".

Так, во время прогулки, журналисты заметили баннер с президентом РФ Владимиром Путиным, который находился возле автовокзала, на фоне полупустого города. Не менее символическим является то, что сама территория автовокзала обнесена забором, который якобы должен защищать от террористов.

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