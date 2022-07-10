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Пародія на пісню "Стефанія" підірвала інтернет: "пропаганда на Росії байки сіє" (відео)

Українські пародисти висміяли російське ТБ, Скабєєву і Соловйова в новому кліпі (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Український комедійний проєкт "Чоткий паца" створив нову пародію на пісню "Стефанія", яка принесла перемогу Kalush Orchestra на Євробаченні. За 5 днів кліп подивилися понад півмільйона людей.

Що це за кліп, про що йдеться в пародії - читайте нижче.

З хіта Kalush Orchestra залишилася по суті тільки мелодія. А в тексті пародисти висміяли пропагандистів російського телебачення - Скабєєву і Соловйова. У тому числі й пропагандистські наративи, якими ці ведучі "годують" російську публіку.

У ролику використовуються уривки брехливих заяв глави російського МЗС Сергія Лаврова.

Приспів у цій пародії звучить так:

Пропаганда на росії байки сіє

І в них сумніватися ніхто не сміє.

День і ніч віщає в домі зомбоящик,

Бо, відомо, зомбі керувати краще.

Кліп припав до смаку українцям, і вони залишили тисячі коментарів під відеороликом. Особливо відзначили актрису, яка зіграла в ролику Скабєєву.

  • Актриса в ролі Скабєєвої - просто космос, винесіть їй Оскара.
  • Та актриса, яка зіграла "типову росіянку", у якої беруть інтерв'ю, зіграла так реалістично, що я навіть не відразу зрозуміла, що вона актриса.
  • Прекрасна пародія, наочно показує жахливу реальність.
  • Дуже крута пародія, ви молодці.
  • Найбільше в кліпі мені сподобалася хореографія. Молодці хлопці, постаралися на славу.
  • Це заслуговує кілька мільйонів переглядів і в тренди YouTube.
  • Це шедевр! Все на висоті - сюжет, хореографія, вокал, актори. Браво!
  • Дивуюся, як ви за 3 хвилини зуміли вкласти стільки сенсу і відсилань, ви великі молодці.
  • Як же приємно бачити такий шедевр в окупованому Мелітополі! Класно!
  • У цьому кліпі більше сенсу, ніж у всіх кліпах, які я бачив за своє життя.

До речі, раніше ми розповідали про чуттєве відео Другої ріки, яке вони присвятили жителям Маріуполя.

А ще ми писали, що українські воїни показали емоційне відео на пісню, яку написали в окопі під Луганськом.

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