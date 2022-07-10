Пародія на пісню "Стефанія" підірвала інтернет: "пропаганда на Росії байки сіє" (відео)

З хіта Kalush Orchestra залишилася по суті тільки мелодія. А в тексті пародисти висміяли пропагандистів російського телебачення - Скабєєву і Соловйова. У тому числі й пропагандистські наративи, якими ці ведучі "годують" російську публіку.

У ролику використовуються уривки брехливих заяв глави російського МЗС Сергія Лаврова.

Приспів у цій пародії звучить так:

Пропаганда на росії байки сіє

І в них сумніватися ніхто не сміє.

День і ніч віщає в домі зомбоящик,

Бо, відомо, зомбі керувати краще.

Кліп припав до смаку українцям, і вони залишили тисячі коментарів під відеороликом. Особливо відзначили актрису, яка зіграла в ролику Скабєєву.