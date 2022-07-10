Пародія на пісню "Стефанія" підірвала інтернет: "пропаганда на Росії байки сіє" (відео)

Український комедійний проєкт "Чоткий паца" створив нову пародію на пісню "Стефанія", яка принесла перемогу Kalush Orchestra на Євробаченні. За 5 днів кліп подивилися понад півмільйона людей.
Що це за кліп, про що йдеться в пародії - читайте нижче.
З хіта Kalush Orchestra залишилася по суті тільки мелодія. А в тексті пародисти висміяли пропагандистів російського телебачення - Скабєєву і Соловйова. У тому числі й пропагандистські наративи, якими ці ведучі "годують" російську публіку.
У ролику використовуються уривки брехливих заяв глави російського МЗС Сергія Лаврова.
Приспів у цій пародії звучить так:
Пропаганда на росії байки сіє
І в них сумніватися ніхто не сміє.
День і ніч віщає в домі зомбоящик,
Бо, відомо, зомбі керувати краще.
Кліп припав до смаку українцям, і вони залишили тисячі коментарів під відеороликом. Особливо відзначили актрису, яка зіграла в ролику Скабєєву.
До речі, раніше ми розповідали про чуттєве відео Другої ріки, яке вони присвятили жителям Маріуполя.
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