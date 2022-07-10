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Пародия на песню "Стефания" взорвала интернет: "пропаганда на Росії байки сіє" (видео)

Украинские пародисты высмеяли российское ТВ, Скабееву и Соловьева в новом клипе (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Украинский комедийный проект "Четкий паца" создал новую пародию на песню "Стефания", которая принесла победу Kalush Orchestra на Евровидении. За 5 дней клип посмотрели более полумиллиона человек.

Что это за клип, о чем говорится в пародии - читайте ниже.

Из хита Kalush Orchestra осталась по сути только мелодия. А в тексте пародисты высмеяли пропагандистов российского телевидения - Скабееву и Соловьева. В том числе и пропагандистские нарративы, которыми эти ведущие "кормят" российскую публику.

В ролике используются отрывки лживых заявлений главы российского МЗС Сергея Лаврова.

Припев в этой пародии звучит так:

Пропаганда на росії байки сіє

І в них сумніватися ніхто не сміє.

День і ніч віщає в домі зомбоящик,

Бо, відомо, зомбі керувати краще.

Клип пришелся по вкусу украинцам, и они оставили тысячи комментариев под видеороликом. Особо отметили актрису, которая сыграла в ролике Скабееву.

  • Актриса в роли Скабеевой - просто космос, вынесите ей Оскара.
  • Та актриса, которая сыграла "типичную россиянку", у которой берут интервью, сыграла так реалистично, что я даже не сразу поняла, что она актриса.
  • Прекрасная пародия, наглядно показывающая ужасную реальность.
  • Очень крутая пародия, вы молодцы.
  • Больше всего в клипе мне понравилась хореография. Молодцы ребята, постарались на славу.
  • Это заслуживает несколько миллионов просмотров и в тренды YouTube.
  • Это шедевр! Все на высоте - сюжет, хореография, вокал, актеры. Браво!
  • Поражаюсь, как вы за 3 минуты сумели вложить столько смысла и отсылок, вы большие молодцы.
  • Как же приятно видеть такой шедевр в оккупированном зомби Мелитополе! Класс!
  • В этом клипе больше смысла, чем во всех клипах, которые я видел за свою жизнь.

Кстати, ранее мы рассказывали о чувственном видео Другої ріки, которое они посвятили жителям Мариуполя.

А еще мы писали, что украинские воины показали эмоциональное видео на песню, которую написали в окопе под Луганском.

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