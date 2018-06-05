"Патамушта мнє так удобнєй": Ніцой обурив російськомовний працівник СБУ

Письменниця здивувалася, що в управлінні СБУ з нею спілкувалися російською мовою

Українська письменниця і громадський діяч Лариса Ніцой вимагає від президента України Петра Порошенка оголосити догану голові СБУ Василю Грицаку, за те що з нею працівники СБУ розмовляли російською мовою. Ніцой була дуже обурена інцидентом і написала про це в Facebook.

Лариса здивувалася, що в управлінні СБУ, куди її запросили, як фігуранта списку 47 потенційних жертв терористів, про який стало відомо після інсценування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка в Києві, з нею спілкувалися російською мовою.

Фото: facebook.com/larysa.nitsoi

Письменниця підкреслила, що до цього моменту ставилася до СБУ, як до дружньої структури, яка піклується про безпеку країни.

"Зайшовши в будівлю СБУ, співробітник несподівано зі своїми колегами перейшов на російську мову. Він викликав іншого співробітника і той теж звернувся до мене російською: "Ларіса Нікалавна, я правєду вас к слєдоватєлю". Для мене це був шок. Я часто отримую листи російською мовою з погрозами мені і моїй родині, про те, що "вот прідут іхніє... " - і тут якісь незнайомці, які б мали в стінах такої поважної державної структури при виконанні державних обов’язків говорити державною мовою – раптом заговорили до мене російською мовою про якогось "слєдаватєля". Це виглядало як захоплення ворогами нашої служби безпеки", - говорить Лариса.

Скріншот поста (facebook.com/larysa.nitsoi)

Далі Ніцой наводить свою розмову з російськомовним працівником СБУ.

Скріншот поста (facebook.com/larysa.nitsoi)

"Допиту не відбулося. Перебуваючи в шокованому стані, я гримнула на все СБУ: "Вивчите мову – тоді й покличете", і, витребувавши свій паспорт, гепнувши дверима, вилетіла надвір", - зазначила розлючена письменниця, яка відома, як палкий захисник української мови.

Скріншот поста (facebook.com/larysa.nitsoi)

Також Лариса вимагає у президента призначити службове розслідування, яким чином працівник, що не володіє державною мовою, потрапив на державну службу в таку високу установу.

Скріншот поста (facebook.com/larysa.nitsoi)

Раніше Лариса Ніцой жорстко відповіла заступнику глави угорської громади в Україні Тібору Томпу в прямому ефірі одного з вітчизняних телеканалів.

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