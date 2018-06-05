"Патамушта мнє так удобнєй": Ницой возмутил русскоязычный работник СБУ

Писательница удивилась, что в управлении СБУ с ней общались на русском языке

Украинская писательница и общественный деятель Лариса Ницой требует от президента Украины Петра Порошенко объявить выговор председателю СБУ Василию Грицаку, за то что с ней работники СБУ разговаривали на русском языке. Ницой была очень возмущена инцидентом и написала об этом в Facebook.

Лариса удивилась, что в управлении СБУ, куда ее пригласили, как фигуранта списка 47 потенциальных жертв террористов, о котором стало известно после инсценировки убийства российского журналиста Аркадия Бабченка в Киеве, с ней общались на русском языке.

Фото: facebook.com/larysa.nitsoi

Писательница подчеркнула, что до этого момента относилась к СБУ, как к дружественной структуры, которая заботится о безопасности страны.

"Зайдя в здание СБУ, сотрудник неожиданно со своими коллегами перешел на русский язык. Он вызвал другого сотрудника и тот тоже обратился ко мне на русском: "Лариса Нікалавна, я прівєду вас к слєдоватєлю". Для меня это был шок. Я часто получаю письма на русском языке с угрозами мне и моей семье, о том, что "вот прідут іхніє..." - и тут какие-то незнакомцы, которые бы имели в стенах такой уважаемой государственной структуры при исполнении государственных обязанностей говорить на государственном языке – вдруг заговорили ко мне на русском языке о каком "слєдаватєлє". Это выглядело, как захват врагами нашей службы безопасности", - говорит Лариса.

Скриншот поста (facebook.com/larysa.nitsoi)

Далее Ницой приводит свой разговор с русскоговорящим работником СБУ.

Скриншот поста (facebook.com/larysa.nitsoi)

"Допроса не произошло. Находясь в шокованому состоянии, я грохнула на все СБУ: "Выучите язык, тогда и позовете", и, вытребовав свой паспорт, хлопнув дверью, вылетела на улицу", - отметила разъяренная писательница, которая известна, как ярый защитник украинского языка.

Скриншот поста (facebook.com/larysa.nitsoi)

Лариса требует у президента назначить служебное расследование, каким образом работник, не владеющий государственным языком, попал на государственную службу в столь высокое учреждение.

Скриншот поста (facebook.com/larysa.nitsoi)

Ранее Лариса Ницой жестко ответила заместителю главы венгерской общины в Украине Тибору Томпу в прямом эфире одного из отечественных телеканалов.

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