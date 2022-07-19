Патологоанатом показала, що пиво робить з нашою печінкою. Чи є безпечна доза?

Чи безпечно пити пиво?

Лікарка відповідає: однозначно ні. Тому що безпечної дози алкоголю не існує.

У пиві міститься етиловий спирт, і одна пляшечка 0,5 світлого пива дорівнює 60 мл горілки.

Як пиво нам шкодить

Пиво вимиває з організму вітамін С та мікроелементи, особливо калій та відповідно, як наслідок порушення серцевого ритму, сухість шкіри, безсоння. При дефіциті калію відбуваються порушення серцевого ритму, виникає сухість шкіри, слабкість м'язів.

Пиво містить солі важких металів, які впливають на ендокринну систему, а саме впливає на вироблення тестостерону та знижує активність сперматозоїдів у чоловіків. У жінок можливе порушення менструального циклу внаслідок дисбалансу гормонів.

Пиво, як і будь-який алкоголь, токсично впливає на гепатоцити печінки, як наслідок розвивається цироз. Тобто печінка вкривається рубцями з сполучної тканини і не функціонує нормально.

Фото: Пиво шкідливіше, ніж ви думаєте (pixabay)

Пиво впливає на нервову систему (знижується швидкість передачі імпульсів).

У пиві міститься кобальт, надмір якого може спричинити ерозії та виразки у шлунку та стравоході.

Хміль у пиві провокує ожиріння, найбільше на жировій тканині черева (пивний животик).

Від вживання алкоголю може виникнути панкреатит і панкреонекроз (тобто підшлункова залоза сама починає себе перетравлювати, часто це - смертельне захворювання).

Чому так легко звикають до пива?

У пиві є моноаміни - продукти розпаду хмелю, що дають елемент хмільного сп’яніння. Серед моноамінів є й така речовина, як кадаверин - так звана "трупна отрута".

Щоправда, пиво діє не тільки п'яніючи, але й заспокійливо, і людина звикає до такого ефекту.

Ознаки пивного алкоголізму

Вживання більше 1 л пива на добу;

Без пива з'являються дратівливість і злість;

Проблеми із потенцією;

Неможливість розслабитись, заснути, якщо не випив пива;

Частий головний біль;

Ранок починається з пляшки пива - для зняття похмілля або для покращення настрою.

"Пиво - це шкідливий напій, вживання якого може давати летальні наслідки", - резюмувала медик.