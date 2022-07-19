Патологоанатом показала, что пиво делает с нашей печенью. Есть ли безопасная доза?

Бутылочка холодного пенного после работы? Почему бы и нет, думают многие из нас. Но врачи предостерегают: пиво - это алкоголь, и оно разрушает наше здоровье не меньше, чем крепкие напитки.
Об этом рассказала врач-патологоанатом из Львова Виктория Пьец, которая как никто может оценить ущерб, что алкоголь оказывает нашим телам. Ведь она видит их изнутри.
Врач отвечает: однозначно нет. Потому что безопасной дозы алкоголя не существует.
В пиве содержится этиловый спирт, и одна бутылочка 0,5 светлого пива равна 60 мл водки.
Пиво вымывает из организма витамин С и микроэлементы, особенно калий и соответственно, как следствие нарушения сердечного ритма, сухость кожи, бессонница. При дефиците калия происходят нарушения сердечного ритма, возникает сухость кожи, слабость мышц.
Пиво содержит соли тяжелых металлов, которые влияют на эндокринную систему, а именно влияет на выработку тестостерона и снижает активность сперматозоидов у мужчин. У женщин возможно нарушение менструального цикла вследствие дисбаланса гормонов.
Пиво, как и любой алкоголь, токсично влияет на гепатоциты печени, как следствие развивается цирроз. То есть печень покрывается рубцами из соединительной ткани и не функционирует нормально.
Фото: Пиво вреднее, чем вы думаете (pixabay)
Пиво влияет на нервную систему (снижается скорость передачи импульсов).
В пиве содержится кобальт, избыток которого может вызвать эрозии и язвы в желудке и пищеводе.
Хмель в пиве провоцирует ожирение, больше всего на жировой ткани брюха (пивной животик).
От употребления алкоголя может возникнуть панкреатит и панкреонекроз (то есть поджелудочная железа сама начинает себя переваривать, часто это - смертельное заболевание).
В пиве есть моноамины - продукты распада хмеля, дающие элемент хмельного опьянения. Среди моноаминов есть и такое вещество, как кадаверин - так называемый "трупный яд".
Правда, пиво действует не только пьяня, но и успокаивающе, и человек привыкает к такому эффекту.
"Пиво - это вредный напиток, употребление которого может давать летальные исходы", - резюмировала медик.
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