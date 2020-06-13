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Пенсіонерам приготували неприємний сюрприз: чого очікувати

STYLERЖиття    13.06.2020 - 15:59
Пенсіонерам приготували неприємний сюрприз: чого очікувати
Пенсійні реформи (колаж РБК-України)

Українців чекає ряд змін

Для українців, які збиралися вийти на пенсію, 2021 рік буде не зовсім приємним. Підвищать пенсійний вік для жінок, а також збільшать вимоги щодо стажу. Пенсійний вік для жінок становить 60 років.

У результаті цього перегляду жінки і чоловіки зрівняються у своїх правах. Але є й ті, кому доведеться працювати довше - люди, які не виконали вимоги щодо стажу. Про це інформує OBOZREVATEL.

У 2021 для того, щоб вийти на пенсію в 60 років, потрібно мати 28 років офіційного працевлаштування, в 2022 - 29 років і так далі. Так що в українців є три варіанти:

  • залишитися без пенсії - такий результат чекає тих, хто не має 15 років офіційного стажу;
  • вийти на пенсію у 63 роки - для цього зараз потрібно від 17 до 27 років стажу;
  • вийти на пенсію в 65 років з мінімальним стажем;

Крім перерахованих нововведень, також планують провести низку реформ, пов'язаних з пенсійною системою. У Мінсоцполітиці планують визначити дату індексації, встановити мінімальну суму підвищення пенсії при індексації. Про це заявила Марина Лазебна, передає УНН.

“У нас є законопроекти, які формують нові параметри пенсійної системи. Наприклад, законопроект, яким ми наводимо в порядок солідарний базовий рівень. Що ми хочемо зробити: визначити чітку дату індексацій, показати які категорії підпадають під індексацію, встановити чіткий норматив менше якого не може бути підвищення при індексації", - сказала Лазебна.

Нагадаємо, що в Україні зможуть передавати пенсію у спадок.

Ми писали, яким категоріям громадян варто очікувати збільшення виплат.

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Автор: Дарья Русина

Теги Новини України пенсии
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