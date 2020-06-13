Пенсионерам приготовили неприятный сюрприз: чего ожидать

Пенсионные реформы (коллаж РБК-Украины)

Украинцев поджидает ряд изменений

Для украинцев, которые собирались выйти на пенсию, 2021 год будет не совсем приятным. Повысят пенсионный возраст для женщин, а также увеличат требования по стажу. Пенсионный возраст для женщин составляет 60 лет.

В результате этого пересмотра женщины и мужчины сравняются в своих правах. Но есть и те, кому придется работать дольше - люди, которые не выполнили требования по стажу. Об этом информирует OBOZREVATEL.

В 2021 для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь 28 лет официального трудоустройства, в 2022 - 29 лет и так далее. Так что у украинцев есть три варианта:

остаться без пенсии - такой исход ждет тех, кто не имеет 15 лет официального стажа;

выйти на пенсию в 63 года - для этого сейчас нужно от 17 до 27 лет стажа;

выйти на пенсию в 65 лет с минимальным стажем;

Помимо вышеперечисленных новшеств, также планируют провести ряд реформ, связанных с пенсионной системой. В Минсоцполитике планируют определить дату индексации, установить минимальную сумму повышения пенсии при индексации. Об этом заявила Марина Лазебная, передает УНН.

“У нас есть законопроекты, которые формируют новые параметры пенсионной системы. Например, законопроект, которым мы приводим в порядок солидарный базовый уровень. Что мы хотим сделать: определить четкую дату индексаций, показать какие категории подпадают под индексацию, установить четкий норматив меньше которого не может быть повышение при индексации”, - сказала Лазебная.

Напомним, что в Украине смогут передавать пенсию по наследству.

Мы писали, каким категориям граждан стоит ожидать увеличения выплат.

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Автор: Дарья Русина