Пенсіонерці помилково лікарі ампутували здорову ногу

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Медики повідомили, що тепер потрібно терміново ампутувати і хвору ногу

89-річній пенсіонерці Марії Дроновій лікарі під час операції ампутували здорову ногу замість хворої. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Інцидент стався у Воронежі, Росія. Лікарі міської клінічної лікарні №3 поставили діагноз пенсіонерці облітеруючий ендартеріїт (ураження периферичних артерій).

Син Дроновій розповів, що проблеми з ногами у неї були на протязі останніх декількох років.

Коли права нога почала чорніти, близькі вмовляли її піти на операцію, але Марія відмовилася. Вона до останнього терпіла біль і вживала знеболюючі. Потім ситуація погіршилася – почалася гангрена.

Родичі доставили її в лікарню, де хірурги оглянули жінку і призначили операцію, попередивши, що вона може погано її перенести.

"Близько 15:40 хірург першої категорії почала робити операцію. Приблизно через годину до нас вийшов відповідальний черговий хірург і сказав, що ампутація пройшла нормально, зараз закачують. Потім нам з дружиною дозволили увійти до мами в палату. І там ми виявили, що лікарі ампутували іншу ногу. Не праву, а ліву до середини стегна!" - розповів син пенсіонерки Андрій Дронов.

На всі претензії родичів, медики відповіли, що зробили все правильно, так як і цю ногу теж незабаром довелося би ампутувати. Дронови стверджують, що лікарі перед ними навіть не вибачилися.

Пізніше з'ясувалося, що в історії хвороби з'явився запис про те, що пацієнтка скаржилася на болі в обох ногах і обидві були почорнілі.

Скріншот фото (riavrn.ru)

"Одна нога була біла, але набрякла, а інша чорна. Як тут можна було помилитися?!! У нас є фото, зроблене за день до операції, там це чітко видно. Це не просто помилка, це екстраординарна ситуація. Я згоден: може бути, коли-небудь настав час ампутували і другу ногу. Але зараз вийшло, що їй відрізали здорову кінцівку, а залишилася бомба, яка постійно отруює організм. Я відразу сказав лікарям: "Ви її вбили". Невідомо, як мама тепер перенесе другу серйозну операцію. До цього вони ж самі говорили, як це важко в такому віці", – розповів Андрій Дронов.

Скріншот фото (riavrn.ru)

Лікарі наполягають на тому, щоб ампутувати пенсіонерці і ногу, яка вражена гангреною. Однак родичі вимагають незалежної експертизи і сподіваються, що затримка хоча б на тиждень дасть можливість відновити організм літньої жінки перед другою операцією.

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Відео: РБК-Україна