Пенсионерке по ошибке врачи ампутировали здоровую ногу

Коллаж РБК-Украина

Медики сообщили, что нужно теперь срочно ампутировать и больную ногу

89-летней пенсионерке Марии Дроновой врачи во время операции ампутировали здоровую ногу вместо больной. Об этом сообщают российские СМИ.

Инцидент произошел в Воронеже, Россия. Врачи клинической городской больницы №3 поставили диагноз пенсионерке облитерирующий эндартериит (поражение периферических артерий).

Сын Дроновой рассказал, что проблемы с ногами у нее были на протяжении последних нескольких лет.

Когда правая нога начала чернеть, близкие уговаривали ее пойти на операцию, но на Мария отказалась. Она до последнего терпела боль и принимала обезболивающие. Потом ситуация ухудшилась – началась гангрена.

Родственники доставили ее в больницу, где хирурги осмотрели женщину и назначили операцию, предупредив, что она может плохо ее перенести.

"Около 15:40 хирург первой категории начала делать операцию. Примерно через час к нам вышел ответственный дежурный хирург и сказал, что ампутация прошла нормально, сейчас закачивают. Потом нам с женой разрешили войти к маме в палату. И там мы обнаружили, что врачи ампутировали другую ногу. Не правую, а левую до середины бедра!" - рассказал сын пенсионерки Андрей Дронов.

На все претензии родственников, медики ответили, что сделали все правильно, так как и эту ногу тоже вскоре пришлось бы ампутировать. Дроновы утверждают, что врачи перед ними не даже не извинились.

Позже выяснилось, что в истории болезни появилась запись о том, что пациентка жаловалась на боли в обеих ногах и обе были почерневшие.

Скриншот фото (riavrn.ru)

"Одна нога была белая, но отечная, а другая черная. Как тут можно было ошибиться?!! У нас есть фото, сделанное за день до операции, там это четко видно. Это не просто ошибка, это экстраординарная ситуация. Я согласен: может быть, когда-нибудь пришло бы время ампутировать и вторую ногу. Но сейчас получилось, что ей отрезали здоровую конечность, а осталась бомба, которая постоянно отравляет организм. Я сразу сказал врачам: "Вы ее убили". Неизвестно, как мама теперь перенесет вторую серьезную операцию. До этого они же сами говорили, как это тяжело в таком возрасте", – рассказал Андрей Дронов.

Скриншот фото (riavrn.ru)

Врачи настаивают на том, чтобы ампутировать пенсионерке и ногу, которая поражена гангреной. Однако родственники требуют независимой экспертизы и надеются, что задержка хотя бы на неделю даст возможность восстановить организм пожилой женщины перед второй операцией.

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Видео: РБК-Украина