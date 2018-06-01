Перебігав Окружну: у Києві вантажівка насмерть збила пішохода

Чоловік намагався перебігти дорогу в недозволеному місці

В ніч на 1 червня в Києві відбулося смертельне ДТП за участю пішохода і вантажівки. Чоловік вирішив перебігти Окружну дорогу в недозволеному місці, а фура Renault не встигла загальмувати. Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook. На жаль, чоловік помер на місці.

"Як нам стало відомо, чоловік, близько 35-40 років, намагався перебігти дорогу. Водій вантажівки Renault не був готовий до такого розвитку подій і збив порушника. Внаслідок ДТП, від отриманих травм постраждалий пішохід помер на місці. На місці працювали наряди поліції і швидка, яка намагалася врятувати життя порушника ПДР", - сказано в повідомленні.

Скріншот (facebook.com/KyivOperativ)

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