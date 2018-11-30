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Переломи, забої та надриви: українцям розповіли, як уникнути травм під час ожеледиці

STYLERЖиття    30.11.2018 - 15:13

Через ожеледицю в Україні різко зросла кількість травм серед населення: переломи, забої та надриви зв'язок. Експерти стверджують, що уникнути травм при падінні можливо, головне - правильно впасти. Про це повідомляє Сьогодні.

Ігор – професіонал у безпечних падіннях. Він – тренер з хокею. Розповідає і показує, як в ожеледь не стати пацієнтом травматолога.

За словами тренера, потрібно притиснути підборіддя до грудей, руки вздовж тіла, ноги зігнуті. Тіло слід розслабити, руки, долоні і лікті під себе підставляти не можна. Важливо падати на дупу і тільки на одну сторону. Ні в якому разі не падати на бік.

Проте професійні спортсмени стверджують, що вміти правильно падати - мало. Адже крім того, важливо знати, як правильно ходити, щоб не посковзнутися.

На слизькій дорозі рідше падає той, хто не поспішає. Йти треба короткими кроками, не задираючи шкарпетки вгору. Рухи робляться вперед, як на лижах. Тоді ви не впадете. Також у магазинах пропонують льодоступи.

Наголошується, що більшість українців пересуваються по льоду інтуїтивно. Проте цього недостатньо, про що свідчить статистика з травмпункту. Тільки в один медичний заклад Києва за добу звертається до сотні тих, хто послизнувся.

Нагадаємо, що завтра, 1 грудня у Києві очікується сніг та ожеледиця. Водіям радять не паркувати транспорт вздовж доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки, а також по можливості утриматися від поїздок на власних автомобілях і віддати перевагу громадському транспорту.

Ми писали, що "Укравтодор" попереджає про проблеми на дорогах через снігопади. Повідомляється, що 30 листопада в південних областях очікується помірний сніг та хуртовини, на півдні і сході країни пориви вітру 15-20 м/с, в Приазов'ї місцями 25-28 м/с. На Азовському морі прогнозується посилення вітру і висота хвиль 13-15 дециметрів, у відкритій частині моря 15-20 дециметрів.

А також повідомляли, що українців попередили про снігопад і похолодання на вихідних.

Відео: РБК-Україна

Синоптики попереджають про ожеледицю в Києві Завтра на дорогах Києва очікується ожеледиця та мокрий сніг
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