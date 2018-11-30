Переломы, ушибы и надрывы: украинцам рассказали, как избежать травм при гололеде

Из-за гололеда в Украине резко выросло количество травм среди населения: переломы, ушибы и надрывы связок. Эксперты утверждают, что избежать травм при падении возможно, главное - правильно упасть. Об этом сообщает Сегодня.

Игорь – профессионал в безопасных падениях. Он – тренер по хоккею. Рассказывает и показывает, как в гололед не стать пациентом травматолога.

По словам тренера, подбородок нужно прижать к груди, руки вдоль тела и ноги согнуты. Тело следует расслабить, руки, ладони и локти под себя подставлять нельзя. Важно падать на задницу и только на одну сторону. Ни в коем случае не падать на бок.

Однако профессиональные спортсмены утверждают, что уметь правильно падать - мало. Ведь помимо того важно знать, как правильно ходить, чтобы не поскользнуться.

На скользкой дороге реже падает тот, кто не спешит. Идти надо короткими шагами, не задирая носки вверх. Движения делаются вперед, как на лыжах. Тогда вы не упадете. Также в магазинах предлагают ледоступы.

Отмечается, что большинство украинцев передвигаются по льду интуитивно. Однако этого недостаточно, о чем свидетельствует статистика из травмпункта. Только в одно медицинское учреждение Киева за сутки обращается до сотни тех, кто поскользнулся.

Напомним, что завтра, 1 декабря в Киеве ожидается снег и гололедица. Водителям советуют не парковать транспорт вдоль дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники, а также по возможности воздержаться от поездок на собственных автомобилях и отдать предпочтение общественному транспорту.

Мы писали, что "Укравтодор" предупреждает о проблемах на дорогах из-за снегопадов. Сообщается, что 30 ноября в южных областях ожидается умеренный снег и метели, на юге и востоке страны порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25-28 м/с. На Азовском море прогнозируется усиление ветра, высота волн 13-15 дециметров, в открытой части моря 15-20 дециметров.

А также сообщали, что украинцев предупредили о снегопаде и похолодании на выходных.

Видео: РБК-Украина