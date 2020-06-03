В Україні за перепост фейків про коронавірус можуть оштрафувати: всі подробиці

Фейки про коронавірус у мережі поширюються дуже швидко. При цьому в Україні почали штрафувати за поширення неправдивої інформації щодо COVID-19.

За два місяці суди розглянули та винесли рішення по 89 протоколам за коронавірусні фейки. При цьому в якості покарання штраф за це становить від 170 до 255 гривень, або місяць виправних робіт. Також крім штрафу необхідно заплатити 420 гривень судових зборів. Про це повідомляє "КП в Україні".

Цікаво, що у справах з одними і тими ж обставинами були різні покарання. Наприклад, у Херсоні жінка на своїй сторінці в Facebook розмістила фейковий пост про те, що департамент охорони здоров'я видає безкоштовні маски, тести на COVID-19 та проводить обстеження. За це суд зобов'язав жінку заплатити штраф.

У Житомирській області чоловік зробив репост цієї ж новини, але справу закрили у зв'язку з малозначністю вчиненого злочину.

Варто зазначити, що поліція склала 6 протоколів за усне поширення фейків. Наприклад, одна жінка з Волині розповідала односельцям, що її сусід повернувся з заробітків і у нього виявили коронавірус, і тепер він хоче заразити інших. За свої слова жінка заплатила штраф.

Інший випадок стався у Львівській області. Там чоловік сам вирішив, що у нього коронавірус і почав розповідати про це односельцям, чим викликав паніку у людей. За поширення фейків суд зобов'язав його виплатити штраф.

За що ще можна заплатити штраф?

Оштрафувати можуть поширення фейків, які пов'язані з "теорією змови". Наприклад, у Полтавській області чоловіка оштрафували за фейк про те, що в лікарнях заборонено ставити діагноз COVID-19.

Жительку Львова оштрафували за фейк про вертольоти, які дезінфікують міста без попередження. Житель Шепетівки Хмельницької області був оштрафований за репост новини про те, що магазини, аптеки і банки повинні безкоштовно видавати маски всім відвідувачам.

Нагадаємо, Супрун попередила про нові фейки про коронавірус.

Раніше влада Києва попередили про фейковий-список з адресами, де нібито проживають заражені коронавірусом.