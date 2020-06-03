В Украине за перепост фейков про коронавирус могут оштрафовать: все подробности

Фейки про коронавирус в сети распространяются очень быстро. При этом в Украине начали штрафовать за распространение неправдивой информации касательно COVID-19.

За два месяца суды рассмотрели и вынесли решение по 89 протоколам за коронавирусные фейки. При этом в качестве наказания штраф за это составляет от 170 до 255 гривен, или месяц исправительных работ. Также кроме штрафа необходимо заплатить 420 гривен судебных сборов. Об этом сообщает "КП в Украине".

Интересно, что в делах с одними и теми же обстоятельствами были разные наказания. К примеру, в Херсоне женщина на своей странице в Facebook разместила фейковый пост о том, что департамент охраны здоровья выдает бесплатные маски, тесты на COVID-19 и проводит обследования. За это суд обязал женщину заплатить штраф.

В Житомирской области мужчина сделал репост этой же новости, но дело закрыли в связи с малозначительностью совершенного преступления.

Стоит отметить, что полиция составила 6 протоколов за устное распространение фейков. Например, одна женщина из Волыни рассказывала односельчанам, что ее сосед вернулся с заработков и у него обнаружили коронавирус, и теперь он хочет заразить других. За свои слова женщина заплатила штраф.

Другой случай произошел во Львовской области. Там мужчина сам решил, что у него коронавирус и начал рассказывать об этом односельчанам, чем вызвал панику у людей. За распространение фейков суд обязал его выплатить штраф.

За что еще можно заплатить штраф?

Оштрафовать могут распространение фейков, которые связаны с "теорией заговора". К примеру, в Полтавской области мужчину оштрафовали за фейк о том, что в больницах запрещено ставить диагноз COVID-19.

Жительницу Львова оштрафовали за фейк про вертолеты, которые дезинфицируют города без предупреждения. Житель Шепетовки Хмельницкой области был оштрафован за репост новости о том, что магазины, аптеки и банки должны бесплатно выдавать маски всем посетителям.

Напомним, Супрун предупредила о новых фейках про коронавирус.

Ранее власти Киева предупредили о фейковом-списке с адресами, где якобы проживают зараженные коронавирусом.