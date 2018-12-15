"Переплутала фарбу": Меланію Трамп висміяли за безглузде перевтілення

Фото: Меланія Трамп (twitter.com/FelixSavart)

Жінка вирішила перефарбувати волосся, але це виявилося помилкою

У мережі ажіотаж через невдале перевтілення першої леді США Меланії Трамп, яка вирішила пофарбувати волосся. Через це користувачі почали жартувати над нею, нібито вона переплутала фарбу. Про це повідомляє Styler.

Фото: Меланія Трамп змінила імідж (twitter.com/FelixSavart)

"Меланія переплутала свою фарбу для волосся з фарбою Дональда", - сказав користувач Джон Брут.

Скріншот поста (twitter.com/JohnBrynt)

"З віком Меланія Трамп все більше схожа на маму Стіфлера", - підкреслив юзер Фелікс Саварен.

Скріншот поста (twitter.com/FelixSavart)

"Хто ця людина? Вона не схожа на справжню Меланію і справа не тільки в кольорі волосся. Її обличчя виглядає молодшим", - сказав користувач Себастьян Андрадар.

Скріншот поста (twitter.com/andradare)

"Меланія починає маскуватися з цим кольором волосся або намагається виглядати як Іванка?", - уточнив користувач Рохна Баркет.

Скріншот поста (twitter.com/RhondaBarket)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що заступника радника з нацбезпеки США звільнили через конфлікт з Меланією Трамп.

А також розповідали про те, що Меланія Трамп показала, як Білий дім зустрічає Хеллоуїн.