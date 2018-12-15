"Переплутала фарбу": Меланію Трамп висміяли за безглузде перевтілення

Жінка вирішила перефарбувати волосся, але це виявилося помилкою
У мережі ажіотаж через невдале перевтілення першої леді США Меланії Трамп, яка вирішила пофарбувати волосся. Через це користувачі почали жартувати над нею, нібито вона переплутала фарбу. Про це повідомляє Styler.
Фото: Меланія Трамп змінила імідж (twitter.com/FelixSavart)
"Меланія переплутала свою фарбу для волосся з фарбою Дональда", - сказав користувач Джон Брут.
Скріншот поста (twitter.com/JohnBrynt)
"З віком Меланія Трамп все більше схожа на маму Стіфлера", - підкреслив юзер Фелікс Саварен.
Скріншот поста (twitter.com/FelixSavart)
"Хто ця людина? Вона не схожа на справжню Меланію і справа не тільки в кольорі волосся. Її обличчя виглядає молодшим", - сказав користувач Себастьян Андрадар.
Скріншот поста (twitter.com/andradare)
"Меланія починає маскуватися з цим кольором волосся або намагається виглядати як Іванка?", - уточнив користувач Рохна Баркет.
Скріншот поста (twitter.com/RhondaBarket)
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що заступника радника з нацбезпеки США звільнили через конфлікт з Меланією Трамп.
А також розповідали про те, що Меланія Трамп показала, як Білий дім зустрічає Хеллоуїн.