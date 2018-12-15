"Перепутала краску": Меланию Трамп высмеяли за нелепое перевоплощение

Женщина решила перекрасить волосы, но это оказалось ошибкой
В сети ажиотаж из-за неудачного перевоплощения первой леди США Мелании Трамп, которая решила покрасить волосы. Из-за этого пользователи начали подтрунивать над ней, якобы она перепутала краску. Об этом сообщает Styler.
Фото: Мелания Трамп сменила имидж (twitter.com/FelixSavart)
"Мелания перепутала свою краску для волос с краской Дональда", - сказал пользователь Джон Брут.
Скриншот поста (twitter.com/JohnBrynt)
"С возрастом Мелания Трамп все больше похожа на маму Стифлера", - подчеркнул юзер Феликс Саварт.
Скриншот поста (twitter.com/FelixSavart)
"Кто этот человек? Она не похожа на настоящую Меланию и дело не только в цвете волос. Ее лицо выглядит моложе", - сказал пользователь Себастьян Андрадар.
Скриншот поста (twitter.com/andradare)
"Мелания начинает маскироваться с этим цветом волос или пытается выглядеть как Иванка?", - уточнил пользователь Рохна Баркет.
Скриншот поста (twitter.com/RhondaBarket)
Напомним, ранее мы писали о том, что заместителя советника по нацбезопасности США уволили из-за конфликта с Меланией Трамп.
А также рассказывали о том, что Мелания Трамп показала, как Белый дом встречает Хэллоуин.