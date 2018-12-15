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"Перепутала краску": Меланию Трамп высмеяли за нелепое перевоплощение

STYLERЖизнь    15.12.2018 - 14:02
"Перепутала краску": Меланию Трамп высмеяли за нелепое перевоплощение
Фото: Мелания Трамп (twitter.com/FelixSavart)

Женщина решила перекрасить волосы, но это оказалось ошибкой

В сети ажиотаж из-за неудачного перевоплощения первой леди США Мелании Трамп, которая решила покрасить волосы. Из-за этого пользователи начали подтрунивать над ней, якобы она перепутала краску. Об этом сообщает Styler.

&quot;Перепутала краску&quot;: Меланию Трамп высмеяли за нелепое перевоплощение

Фото: Мелания Трамп сменила имидж (twitter.com/FelixSavart)

"Мелания перепутала свою краску для волос с краской Дональда", - сказал пользователь Джон Брут.

&quot;Перепутала краску&quot;: Меланию Трамп высмеяли за нелепое перевоплощение

Скриншот поста (twitter.com/JohnBrynt)

"С возрастом Мелания Трамп все больше похожа на маму Стифлера", - подчеркнул юзер Феликс Саварт.

&quot;Перепутала краску&quot;: Меланию Трамп высмеяли за нелепое перевоплощение

Скриншот поста (twitter.com/FelixSavart)

"Кто этот человек? Она не похожа на настоящую Меланию и дело не только в цвете волос. Ее лицо выглядит моложе", - сказал пользователь Себастьян Андрадар.

&quot;Перепутала краску&quot;: Меланию Трамп высмеяли за нелепое перевоплощение

Скриншот поста (twitter.com/andradare)

"Мелания начинает маскироваться с этим цветом волос или пытается выглядеть как Иванка?", - уточнил пользователь Рохна Баркет.

&quot;Перепутала краску&quot;: Меланию Трамп высмеяли за нелепое перевоплощение

Скриншот поста (twitter.com/RhondaBarket)

Напомним, ранее мы писали о том, что заместителя советника по нацбезопасности США уволили из-за конфликта с Меланией Трамп.

А также рассказывали о том, что Мелания Трамп показала, как Белый дом встречает Хэллоуин.

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