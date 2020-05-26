Як перетнути кордон України з Польщею: які пункти пропуску вже відкриті

Як перетнути кордон України і Польщі (Колаж РБК-Україна)

Польща почала знімати обмеження з деяких категорій по обов'язковому карантину

Кабінет міністрів України прийняв рішення про зняття обмеження на роботу громадського транспорту і відкриття кордонів з країнами ЄС і Молдовою з 22 травня. Також тепер дозволені міжнародні перевезення пасажирів автотранспортом через відкриті КПП. Як саме українці тепер можуть потрапити в Польщу – в матеріалі Styler.

Які пункти пропуску відкриті

На цей момент повноцінно працює тільки три пункти пропуску на кордоні України та Польщі:

Краковець (Львівська область) – перетин тільки на автомобілі

Ягодин (Волинська область) – перетин тільки на автомобілі

Шегині (Львівська область) – тільки пішохідний перехід

На інтерактивній карті прикордонної служби України відзначені й інші пункти пропуску, але там пропускають тільки вантажні автомобілі.

Хто може перетнути кордон з Польщею

Іноземці, які перебувають у шлюбі з громадянами Польщі

Діти громадян Польщі або перебувають під опікою

Особи, у яких є карта поляка

Дипломати

Особи, у яких є постійне або тимчасове право на перебування на території Польщі

Особи, у яких є дозвіл на роботу в Польщі

Водії транспортних засобів, у яких є дозвіл на перевезення товарів

Студенти-іноземці, які навчаються в Польщі

Сезонні працівники, у яких є офіційні документи від роботодавця

Правила перетину кордону з Польщею

Обов'язковий карантин для всіх громадян, яким не заборонений в'їзд до Польщі терміном на 14 днів. При перетині кордону зобов'язані надати працівнику прикордонної служби інформацію про своє місце проживання та контактні дані.

Проте, є й обмеження по карантину: водії, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення та їдуть транзитом, а також студенти, можуть не проходити обов'язковий період самоізоляції. І зовсім нещодавно до цього списку додали сезонних робітників.

Обов'язковий масочний режим для всіх громадян старше 4 років.

Варто відзначити, що перевезення, а також вивезення з країн урн з прахом або тіл – заборонені.

Транзитні перевезення через Польщу заборонені. Однак, в деяких випадках, наприклад, з метою лікування, Польща дозволяє проїзд через свою територію і дає 24 години на транзит.

Нагадаємо, ми писали про те, що Польща відкрила свої кордони для іноземців і стало відомо, кому дозволено в'їзд.

Також ми повідомляли про те, які правила авіаперевезень ввели в країнах ЄС.

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Автор: Маруся Щаслива