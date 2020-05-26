Как пересечь границу Украины с Польшей: какие пункты пропуска уже открыты

Польша начала снимать ограничения с некоторых категорий по обязательному карантину
Кабинет министров Украины принял решение о снятия ограничения на работу общественного транспорта и открытии границ со странами ЕС и Молдовой с 22 мая. Также разрешены теперь международные перевозки пассажиров автотранспортом через открытые КПП. Как именно украинцы теперь могут попасть в Польшу – в материале Styler.
Какие пункты пропуска открыты
На данный момент полноценно работает только три пункта пропуска на границе Украины и Польши:
Краковец (Львовская область) – пересечение только на автомобиле
Ягодин (Волынская область) – пересечение только на автомобиле
Шегини (Львовская область) – только пешеходный переход
На интерактивной карте пограничной службы Украины отмечены и другие пункты пропуска, но там пропускают исключительно только грузовые автомобили.
Кто может пересечь границу с Польшей
Правила пересечения границы с Польшей
Обязательный карантин для всех граждан, которым не запрещен въезд в Польшу сроком на 14 дней. При пересечении границы обязаны предоставить работнику пограничной службы информацию о своем месте проживания и контактные данные.
Однако, есть и ограничения по карантину: водители, которые совершают международные пассажирские перевозки и едут транзитом, а также студенты, могут не проходить обязательный период самоизоляции. И совсем недавно к этому списку добавили сезонных рабочих.
Обязательный масочный режим для всех граждан старше 4 лет.
Стоит отметить, что перевозка, а также вывоз из стран урн с прахом или тел – запрещены.
Транзитные перевозки через Польшу запрещены. Однако, в некоторых случаях, например, с целью лечения, Польша позволяет проезд через свою территорию и дает 24 часа на транзит.
Напомним, мы писали о том, что Польша открыла свои границы для иностранцев и стало известно, кому разрешен въезд.
Также мы сообщали о том, какие правила авиаперевозок ввели в странах ЕС.
Читайте нас в Google News и подписывайтесь
Автор: Маруся Счастливая