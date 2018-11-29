Перевернули все догори дном та винесли цінності: у Житомирі затримано групу крадіїв

28 листопада близько 11:00 на одній з центральних вулиць Житомира поліція затримала злочинців, які пограбували будинок, скориставшись відсутністю господарів. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.
У місті Житомир поліцейські зупинили автомобіль "Опель", де знаходилася група людей, які підозрювалися у крадіжці одного з жителів міста.
За словами господарів, злодії скористалися їхньою відсутністю і потрапили в приміщення, відкривши одні двері та зламавши замок на інших. Зловмисники перевернули в квартирі все догори дном та винесли цінності.
Під час огляду особистих речей водія і пасажирів поліцейські виявили і вилучили комп'ютерну техніку, гроші у національній та іноземній валюті, набір відмичок, мобільні телефони та інші вкрадені речі.
Підозрюваними виявилися мешканці обласного центру віком від 24 до 31 року. Є припущення, що затримані раніше вже були причетні до низки подібних злочинів в обласному центрі.
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Відео: РБК-Україна