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Перевернули все догори дном та винесли цінності: у Житомирі затримано групу крадіїв

STYLERЖиття    29.11.2018 - 10:08

28 листопада близько 11:00 на одній з центральних вулиць Житомира поліція затримала злочинців, які пограбували будинок, скориставшись відсутністю господарів. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

У місті Житомир поліцейські зупинили автомобіль "Опель", де знаходилася група людей, які підозрювалися у крадіжці одного з жителів міста.

 
 

За словами господарів, злодії скористалися їхньою відсутністю і потрапили в приміщення, відкривши одні двері та зламавши замок на інших. Зловмисники перевернули в квартирі все догори дном та винесли цінності.

Під час огляду особистих речей водія і пасажирів поліцейські виявили і вилучили комп'ютерну техніку, гроші у національній та іноземній валюті, набір відмичок, мобільні телефони та інші вкрадені речі.

Підозрюваними виявилися мешканці обласного центру віком від 24 до 31 року. Є припущення, що затримані раніше вже були причетні до низки подібних злочинів в обласному центрі.

Нагадаємо, що у Харкові малолітки з ножем пограбували кіоск.

Як повідомлялося раніше, у жовтні у Київській області двоє підлітків до смерті побили пенсіонера через те, що на них гавкала його собака.

Також ми писали про те, що на початку вересня в Одесі дві дівчини поранили і пограбували іноземця.

Відео: РБК-Україна

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