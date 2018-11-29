Перевернули все догори дном та винесли цінності: у Житомирі затримано групу крадіїв

За словами господарів, злодії скористалися їхньою відсутністю і потрапили в приміщення, відкривши одні двері та зламавши замок на інших. Зловмисники перевернули в квартирі все догори дном та винесли цінності.

Під час огляду особистих речей водія і пасажирів поліцейські виявили і вилучили комп'ютерну техніку, гроші у національній та іноземній валюті, набір відмичок, мобільні телефони та інші вкрадені речі.

Підозрюваними виявилися мешканці обласного центру віком від 24 до 31 року. Є припущення, що затримані раніше вже були причетні до низки подібних злочинів в обласному центрі.

Нагадаємо, що у Харкові малолітки з ножем пограбували кіоск.

Як повідомлялося раніше, у жовтні у Київській області двоє підлітків до смерті побили пенсіонера через те, що на них гавкала його собака.

Також ми писали про те, що на початку вересня в Одесі дві дівчини поранили і пограбували іноземця.

Відео: РБК-Україна