Перевернули все вверх дном и вынесли ценности: в Житомире задержана группа воров

28 ноября около 11:00 на одной из центральных улиц Житомира полиция задержала правонарушителей, которые ограбили дом, воспользовавшись отсутствием хозяев. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
В городе Житомир полицейские остановили автомобиль "Опель", где находилась группа людей, которые подозревались в краже, совершенной в квартире жителя города.
По словам хозяев, воры воспользовались их отсутствием и попали в помещение, открыв одну дверь и взломав замок на других. Злоумышленники перевернули в квартире все вверх дном и вынесли ценности.
Во время осмотра личных вещей водителя и пассажиров полицейские обнаружили и изъяли компьютерную технику, деньги в национальной и иностранной валюте, набор отмычек, мобильные телефоны и другие украденные вещи.
Подозреваемыми оказались жители областного центра в возрасте от 24 до 31 года. Есть предположения, что задержанные ранее уже были причастны к ряду подобных преступлений в областном центре.
Напомним, что в Харькове малолетки с ножом ограбили киоск.
Как сообщалось ранее, в октябре в Киевской области двое подростков до смерти избили пенсионера из-за того, что на них лаяла его собака.
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Видео: РБК-Украина