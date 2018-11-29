Перевернули все вверх дном и вынесли ценности: в Житомире задержана группа воров

28 ноября около 11:00 на одной из центральных улиц Житомира полиция задержала правонарушителей, которые ограбили дом, воспользовавшись отсутствием хозяев. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В городе Житомир полицейские остановили автомобиль "Опель", где находилась группа людей, которые подозревались в краже, совершенной в квартире жителя города.

По словам хозяев, воры воспользовались их отсутствием и попали в помещение, открыв одну дверь и взломав замок на других. Злоумышленники перевернули в квартире все вверх дном и вынесли ценности.

Во время осмотра личных вещей водителя и пассажиров полицейские обнаружили и изъяли компьютерную технику, деньги в национальной и иностранной валюте, набор отмычек, мобильные телефоны и другие украденные вещи.

Подозреваемыми оказались жители областного центра в возрасте от 24 до 31 года. Есть предположения, что задержанные ранее уже были причастны к ряду подобных преступлений в областном центре.

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Видео: РБК-Украина