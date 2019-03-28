Переведення годинника: українців попередили про серйозні небезпеки

Перехід на літній час в Україні у 2019 році відбудеться вже зовсім скоро – в ніч з суботи на неділю (з 30 на 31 березня).

Далеко не всі добре переносять переведення годинників легко і спокійно: у багатьох можуть виникнути суттєві проблеми зі здоров'ям. І хоча скасування переходу на літній час, як і переведення стрілок годинника восени, викликає багато суперечок і часто обговорюється в негативному ключі, цього року все ж ще доведеться переводити годинники.

Переведення годинників на літній час в Україні – факт, до якого вже давно звикли. Однак далеко не для всіх цей процес проходить непомітно. Які небезпеки для здоров'я можуть чекати українців?

Перш за все, ризикують ті, у кого є якісь проблеми серцево-судинної системи, проблеми з тиском. Через переведення годинників у них може істотно погіршитися самопочуття. Гіпотоніки і гіпертоніки ризикують тим, що тиск у них може піднятися, або навпаки – занадто знизитися.

Фото: Переведення годинників в Україні може погано відобразитися на здоров'ї (pixabay.com)

Також у групі ризику знаходяться ті, хто має хронічні захворювання. Наприклад, печінки, нирок, шлунка. Таким пацієнтам радять у день переведення годинників лягти спати раніше і більш ретельно стежити за своїм станом.

Переведення стрілок годинника на літній час може впливати на ослаблений організм, приміром, якщо хтось нещодавно переніс операцію. Таким людям потрібно ретельно контролювати всі показники здоров'я організму.

Втім, у кожного – свій розпорядок дня. У багатьох організм вже адаптувався, наприклад, до роботи ночами, тому незначна зміна часу здоров'ю не зашкодить. Але все ж навіть здоровим варто вже за кілька днів до переведення годинників подумки налаштуватися на нього.

Добре висипатися і харчуватися збалансовано – універсальні поради для всіх, хто хоче, щоб переведення годинників на літній час пройшло гладко і без яких-небудь серйозних наслідків для організму. Всім також допоможуть регулярні прогулянки на свіжому повітрі і фізична активність.

Якщо ви ведете активний спосіб життя і ходите в день не менше 4-5 кілометрів пішки, не вживаєте в їжу шкідливих, наприклад, смажених або занадто солоних продуктів), а ваш раціон – максимально різноманітний, то переведення годинників на літній час пройде для вас практично непомітно.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, скільки пам'ятних дат, ювілеїв та вихідних буде в українців в 2019 році.

Також відзначимо, що у зв'язку з переходом на літній час у квитках на потяги Укрзалізниці вже з 31 березня буде заздалегідь зазначений відкоригований графік руху пасажирських і приміських поїздів.