Перевод часов: украинцев предупредили о серьезных опасностях

Переход на летнее время в Украине в 2019 году состоится уже совсем скоро – в ночь с субботы на воскресенье (с 30 на 31 марта).

Далеко не все хорошо переносят перевод часов легко и спокойно: у многих могут возникать существенные проблемы со здоровьем. И хотя отмена перехода на летнее время, как и перевод стрелок часов осенью, вызывает много споров и часто обсуждается в негативном ключе, в этом году все же еще придется переводить часы.

Перевод часов на летнее время в Украине – факт, к которому уже давно привыкли. Однако далеко не для всех этот процесс проходит незаметно. Какие опасности для здоровья могут ждать украинцев?

Прежде всего, рискуют те, у кого есть какие-либо проблемы сердечно-сосудистой системы, проблемы с давлением. Из-за перевода часов у них может существенно ухудшиться самочувствие. Гипотоники и гипертоники рискуют тем, что давление у них может либо подняться, либо наоборот – слишком снизиться.

Фото: Перевод часов в Украине может плохо отобразиться на здоровье (pixabay.com)

Также в группе риска находятся те, кто имеет хронические заболевания. Например, печени, почек, желудка. Таким пациентам советуют в день перевода часов лечь спать раньше и более тщательно следить за своим состоянием.

Перевод стрелок часов на летнее время может влиять на ослабленный организм, к примеру, если кто-то недавно перенес операцию. Таким людям нужно тщательно контролировать все показатели здоровья организма.

Впрочем, у каждого – свой распорядок дня. У многих организм уже адаптировался, например, к работе по ночам, поэтому небольшая смена времени здоровью не повредит. Но все же даже здоровым стоит уже за несколько дней до перевода часов мысленно настроиться на него.

Хорошо высыпаться и питаться сбалансировано – универсальные советы для всех, кто хочет, чтобы перевод часов на летнее время прошел гладко и без каких-либо серьезных последствий для организма. Всем также помогут регулярные прогулки на свежем воздухе и физическая активность.

Если вы ведете активный образ жизни и ходите в день не менее 4-5 километров пешком, не употребляете в пищу вредных, например, жаренных или слишком соленых продуктов, а ваш рацион – максимально разнообразен, то перевод часов на летнее время пройдет для вас практически незаметно.

Напомним, ранее мы сообщали, сколько памятных дат, юбилеев и выходных будет у украинцев в 2019 году.

Также отметим, что в связи з переходом на летнее время в билетах на поезда Укрзализныци уже с 31 марта будет заранее указан откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов.