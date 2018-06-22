"Таке складно проковтнути": Меланія Трамп розлютила мережу неоднозначним нарядом (фото)

Меланія Трамп приїхала на зустріч з дітьми-емігрантами в дивному плащі

Перша леді США Меланія Трамп приїхала з візитом в центр утримання дітей в Техасі в зеленому плащі Zara з написом "Мені дійсно все одно. А вам?". Відповідні фото опублікував користувач secazar в Instagram.

Фото: Меланія Трамп (instagram.com/SecAzar)

Фото: Меланія Трамп (instagram.com/SecAzar)

Наголошується, що Меланія разом з міністром охорони здоров'я США Алексом Азаром відвідала центр, в якому перебуває 55 дітей у віці від 12 до 17 років. Шестеро з цих дітей були відняті у батьків, які незаконно перетнули кордон з Мексикою.

Фото: Меланія Трамп (instagram.com/flotus)

Американські ЗМІ припустили, що своїм вбранням дружина Трампа хотіла продемонструвати, що її насправді не цікавлять проблеми мігрантів.

Користувачі мережі також обурилися плащем Меланії.

"Лицемірство Меланії Трамп досягло рівня розмов з нашими біженцями на ламаній англійській і в дебільному плащі. Таке проковтнути складно", - написала в Twitter актриса Челсі Хендлер.

Скріншот поста (twitter.com/chelseahandler)

"Про плащ Меланії "Мені дійсно все одно. А вам?", в якому вона поїхала зустрічатися з дітьми в таборах для інтернованих. Нехай такі люди йдуть до біса, і нехай ідуть до біса всі, хто вважає, що з ними потрібно бути ввічливими і дотримуватися пристойності", - зазначила інша актриса Кеті Гріффін.

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