"Такое проглотить сложно": Мелания Трамп разозлила сеть неоднозначным нарядом (фото)

Мелания Трамп приехала на встречу с детьми-эмигрантами в странном плаще

Первая леди США Мелания Трамп приехала с визитом в центр содержания детей в Техасе в зеленом плаще Zara с надписью "Мне действительно все равно. А вам?". Соответствующие фото опубликовал пользователь secazar в Instagram.

Фото: Мелания Трамп (instagram.com/SecAzar)

Фото: Мелания Трамп (instagram.com/SecAzar)

Отмечается, что Мелания вместе с министром здавоохранения США Алексом Азаром посетила центр, в котором находится 55 детей в возрасте от 12 до 17 лет. Шестеро из этих детей были отняты у родителей, которые незаконно пересекли границу с Мексикой.

Фото: Мелания Трамп (instagram.com/flotus)

Американские СМИ предположили, что своим нарядом супруга Трампа хотела продемонстрировать, что ее на самом деле не интересуют проблемы мигрантов.

Пользователи сети также возмутились плащем Мелании.

"Лицемерие Мелании Трамп достигло уровня разговоров с нашими беженцами на ломаном английском и в дебильном плаще. Такое проглотить сложно", - написала в Twitter актриса Челси Хэндлер.

Скриншот поста (twitter.com/chelseahandler)

"Про плащ Мелании "Мне действительно все равно. А вам?", в котором она поехала встречаться с детьми в лагерях для интернированных. Пусть такие люди идут к черту, и пусть идут к черту все, кто считает, что с ними нужно быть обходительными и соблюдать приличия", - отметила другая актриса Кэти Гриффин.

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