Перші Герої Небесної сотні: 5 років без Нігояна та Жизневського (відео)

Відео: РБК-Україна

22 січня – не лише День Соборності України, а й перший трагічний день в історії Революції Гідності. Тоді на вулиці Грушевського "Беркут" пішов у наступ на барикади майданівців. Зранку того ж дня силовики вбили перших активістів.

Сергій Нігоян

Сергій Нігоян (Скриншот з відео/YouTube/VideoProtest)

20-річний Сергій Нігоян загинув від вогнепального поранення, отриманого під час подій біля стадіону "Динамо" на Грушевського. Сергія було застрелено близько шостої години ранку, в момент, коли ще тривало перемир'я між мітингувальниками та "Беркутом". Нігоян був єдиним сином у сім'ї.

Його родина переїхала в Україну, рятуючись від війни в Нагірному Карабасі. Сергій народився уже в Україні, на Дніпропетровщині. У інтерв'ю Сергій Нігоян розповів, що прийшов на Майдан, бо не зміг спокійно відреагувати на те, що "Беркут" побив студентів. Він збирався стояти до останнього.

Впізнаваного і харизматичного юнака любили фотографи і оператори Майдану. Відео, на якому Нігоян читає вірші Шевченка, стало одним з найпопулярніших в українському Інтернеті.

Відео: YouTube/Nash Shevchenko

Михайло Жизневський

Михайло Жизневський (фото: gomel.today)

26-річний білорус Михайло Жизневський в Україну приїхав в 2005 році, рятуючись від політичних переслідувань на батьківщині. Він став учасником Євромайдану із перших днів на заклик організації УНА-УНСО. Хлопець входив до Самооборони Майдану, брав участь в охороні об'єктів Майдану, чергував у наметах. Він вважався одним з найактивніших членів організації на Революції.

Михайло помер 22 січня 2014 року близько 9-ї години ранку від пострілу мисливською кулею в серце на Грушевського.

Характерні образи Нігояна в будівельній касці, яку носили багато активістів Майдану, і Жизневського у береті стали у народі символами готовності до боротьби.

Герої не вмирають!

Нагадаємо, що сьогодні, 22 січня, в Україні відзначають День Соборності. З нагоди ювілею ми розповідаємо вам про традиція "живих ланцюгів".