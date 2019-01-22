ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Первые Герои Небесной сотни: 5 лет без Нигояна и Жизневского (видео)

STYLERЖизнь    22.01.2019 - 10:02

Видео: РБК-Украина

22 января – не только День Соборности Украины, но и первый трагический день в истории Революции Достоинства. Тогда на улице Грушевского "Беркут" пошел в наступление на баррикады майдановцев. Утром того же дня силовики убили первых активистов.

Сергей Нигоян

Первые Герои Небесной сотни: 5 лет без Нигояна и Жизневского (видео)

Сергей Нигоян (Скриншот из видео/YouTube/VideoProtest)

20-летний Сергей Нигоян погиб от огнестрельного ранения, полученного во время событий возле стадиона "Динамо" на Грушевского. Сергея застрелили около шести часов утра, в момент, когда еще продолжалось перемирие между митингующими и "Беркутом". Нигоян был единственным сыном в семье.

Его семья переехала в Украину, спасаясь от войны в Нагорном Карабахе. Сергей родился уже в Украине, в Днепропетровской области. В интервью Сергей Нигоян рассказал, что пришел на Майдан, потому что не смог спокойно отреагировать на то, что "Беркут" избил студентов. Он собирался стоять до последнего.

Узнаваемого и харизматичного юношу любили фотографы и операторы Майдана. Видео, на котором Нигоян читает стихи Шевченко, стало одним из самых популярных в украинском Интернете.

Видео: YouTube/Nash Shevchenko

Михаил Жизневский

Первые Герои Небесной сотни: 5 лет без Нигояна и Жизневского (видео)

Михаил Жизневский (фото: gomel.today)

26-летний белорус Михаил Жизневский в Украину приехал в 2005 году, спасаясь от политических преследований на родине. Он стал участником Евромайдана с первых дней на призыв организации УНА-УНСО. Парень входил в Самооборону Майдана, принимал участие в охране объектов Майдана, дежурил в палатках. Он считался одним из самых активных членов организации на Революции.

Михаил умер 22 января 2014 года около 9 часов утра от выстрела охотничьей пулей в сердце на Грушевского.

Характерные образы Нигояна в строительной каске, которую носили многие активисты Майдана, и Жизневского в берете стали в народе символами готовности к борьбе.

Герои не умирают!

Напомним, что сегодня, 22 января, в Украине отмечают День Соборности. По случаю юбилея мы рассказываем вам о традициях "живых цепей".

В Киеве на мосту Патона провели акцию "Живая цепь соборности" (фоторепортаж) Сегодня в Украине отмечают День Соборности: традиция "живых цепей"
Новости Украины МайданДень соборности Украины
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь