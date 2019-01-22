Первые Герои Небесной сотни: 5 лет без Нигояна и Жизневского (видео)

Видео: РБК-Украина

22 января – не только День Соборности Украины, но и первый трагический день в истории Революции Достоинства. Тогда на улице Грушевского "Беркут" пошел в наступление на баррикады майдановцев. Утром того же дня силовики убили первых активистов.

Сергей Нигоян

Сергей Нигоян (Скриншот из видео/YouTube/VideoProtest)

20-летний Сергей Нигоян погиб от огнестрельного ранения, полученного во время событий возле стадиона "Динамо" на Грушевского. Сергея застрелили около шести часов утра, в момент, когда еще продолжалось перемирие между митингующими и "Беркутом". Нигоян был единственным сыном в семье.

Его семья переехала в Украину, спасаясь от войны в Нагорном Карабахе. Сергей родился уже в Украине, в Днепропетровской области. В интервью Сергей Нигоян рассказал, что пришел на Майдан, потому что не смог спокойно отреагировать на то, что "Беркут" избил студентов. Он собирался стоять до последнего.

Узнаваемого и харизматичного юношу любили фотографы и операторы Майдана. Видео, на котором Нигоян читает стихи Шевченко, стало одним из самых популярных в украинском Интернете.

Видео: YouTube/Nash Shevchenko

Михаил Жизневский

Михаил Жизневский (фото: gomel.today)

26-летний белорус Михаил Жизневский в Украину приехал в 2005 году, спасаясь от политических преследований на родине. Он стал участником Евромайдана с первых дней на призыв организации УНА-УНСО. Парень входил в Самооборону Майдана, принимал участие в охране объектов Майдана, дежурил в палатках. Он считался одним из самых активных членов организации на Революции.

Михаил умер 22 января 2014 года около 9 часов утра от выстрела охотничьей пулей в сердце на Грушевского.

Характерные образы Нигояна в строительной каске, которую носили многие активисты Майдана, и Жизневского в берете стали в народе символами готовности к борьбе.

Герои не умирают!

Напомним, что сегодня, 22 января, в Украине отмечают День Соборности. По случаю юбилея мы рассказываем вам о традициях "живых цепей".