Перші зірки Sziget: кого можна буде почути на найбільшому фестивалі світу цього літа

Найбільший фестиваль східної Європи оголосив перші 80 імен свого лайнапу — цього року на Sziget виступатимуть: Calvin Harris, Dua Lipa, Kings Of Leon, Major Lazer, The Strokes, A$AP Rocky, Anna Calvi, Denzel Curry, Diplo, FKA twigs, Foals, Kaytranada, Khalid, Lewis Capaldi, Mabel, slowthai, Stormzy та багато інших блискучих артистів. Усі вони стануть частиною тижневого свята музики на Острові Свободи.

За багато років існування Sziget гостинно прийняв одні з найзнаковіших імен у музиці, серед яких David Bowie, Oasis, The Stone Roses, Iggy Pop, Radiohead, Arctic Monkeys, Sex Pistols і Kendrick Lamar. Об’ємний перший анонс 2020-го року з 80 артистів ще раз демонструє широке різноманіття музичних жанрів з найгарячішими іменами у кожному стилі: від стадіонного року до трепу, від сінгерів-сонграйтерів до фолькотроніки, від фанку до психоделік-поп.

Calvin Harris — сертифікований хіт-мейкер, відомий колабораціями з найбільшими світовими зірками, повертається на Sziget. Визнаний The BRIT Awards і GRAMMY шотландський діджей, продюсер і сонграйтер, прославлений завдяки вражаючій атмосфері своїх лайв-перформансів, не потребує представлення. Одні з його найвідоміших танцювальних хітів – пісні Rihanna "We Found Love", Dua Lipa "One Kiss" і Sam Smith "Promises".

Calvin Harris виступить на Sziget 2020

Dua Lipa – артистка, яка вже була на сцені фестивалю в 2018 році повертається. Її популярність зростає настільки стрімко, що Dua Lipa вже прозвали "Мадонною покоління Z". У своєму шоу поп-сенсація поєднує безліч футуристичних диско-елементів з танцями у стилі jazzercise. З пачкою гучних танцювальних хітів, включно з "One Kiss", "New Rules" і "Electricity" у свої 24 роки Dua Lipa вже двічі посіла першу позицію в британському чарті і не збирається зупинятися.

Dua Lipa виступить на Sziget 2020

Kings Of Leon — ще один артист, який готується підкорити Sziget вдруге після хедлайнерського перформансу у 2015-му. Гурту з американського Нашвілла, який з’явився на сцені на початку нового тисячоліття, вдалося сформувати навколо себе величезну всесвітню фан-базу, видавши мультиплатинові альбоми і ставши безперечно одним з найбільших гуртів у світі. Після визнання критиками двох альбомів "Youth and Young Manhood" і "Aha Shake Heartbreak", Kings of Leon досягли статусу стадіонного гурту і з наступними альбомами подолали всі кордони культовими хітами "Use Somebody", "Sex On Fire" і "The Bucket".

Kings Of Leon виступлять на Sziget 2020

У 2020 році Sziget матиме за честь приймати два перформанси потрійного володаря GRAMMY – Diplo: одне соло-шоу і один виступ у складі ямайсько-американського електронного гурту Major Lazer, який також запалить Main Stage перед виходом довгожданого нового студійного альбому. Major Lazer відомі своїм високоенергійним, видовищним перформансом. Змішуючи жанри, гурт подарував світу майже десятиліття найзнаковіших бітів у сучасній музиці з безмірним впливом на таких популярних артистів як Justin Bieber і Ellie Goulding.

Major Lazer виступить на Sziget 2020

The Strokes — у рік виходу свого нового альбому інді-легенди з Нью-Йорка захоплять свої гітари для гарантовано хітової появи на цьогорічному Sziget. Новий альбом стане першим повноформатником The Strokes з часів виходу їхнього розривного "Comedown Machine". Очоливши відродження гаражного року 1960-х на початку 2000-х, The Strokes нарешті благословлять своєю появою на Sziget інді-рок фанів з усього світу.

The Strokes виступлять на Sziget 2020

Більш ніж вражаючий лайн-ап музикантів Sziget доповниться програмою цирку, театру, кабаре, інсталяцій і перформансів. Заснований у серці Будапешта на острові Обуда Sziget став містом у місті з більш ніж 500 тисяч сігетців зі 100 країн світу щороку.

Нагадаємо, Sziget – п’ятий найбільший фестиваль у світі і найближчий до України масштабний європейський фестиваль музики і мистецтв. Цього літа він у 27 раз відбудеться з 5 по 11 серпня 2020 року, в серці Будапешта на острові Обуда. Квитки доступні за ціною від €199 на сайті фестивалю.

Як кажуть самі фестивальщики, Sziget — ідеальний вибір, щоб здобути свій перший фестивальний досвід чи здійснити першу подорож за кордон. Острів Свободи кожного року різний, це острів знайомств людей одне з одним, незабутніх сюрпризів і відкриттів. Кожна поїздка на Sziget унікальна, і кожна пригода на ньому – безцінна.

Афіша фестивалю Sziget 2020