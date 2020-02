Первые звезды Sziget: кого можно будет услышать на крупнейшем фестивале мира этим летом

Крупнейший фестиваль Восточной Европы объявил первые 80 имен своего лайнапа — в этом году на Sziget Festival выступят: Calvin Harris, Dua Lipa, Kings Of Leon, Major Lazer, The Strokes, A$AP Rocky, Anna Calvi, Denzel Curry, Diplo, FKA twigs, Foals, Kaytranada, Khalid, Lewis Capaldi, Mabel, slowthai, Stormzy и многие других блестящие артисты. Все они станут частью недельного праздника музыки на Острове Свободы.

За годы проведения Sziget принял на своей сцене одних из самых значимых имен в музыке, среди которых David Bowie, Oasis, The Stone Roses, Iggy Pop, Radiohead, Arctic Monkeys, Sex Pistols и Kendrick Lamar. Объемный первый анонс 2020 года из 80 артистов демонстрирует широкое разнообразие музыкальных жанров с горячими именами в каждом стиле: от стадионного рока до трепа, от сингеров-сонграйтеов к фолькотронике, от фанка до психоделик-поп.

Calvin Harris — сертифицированный хит-мейкер, известный коллаборациями с крупнейшими мировыми звездами, возвращается на Sziget. Признанный The BRIT Awards и GRAMMY шотландский диджей, продюсер и сонграйтер, прославленный благодаря впечатляющей атмосфере своих лайв-перформансов, не нуждается в представлении. Одни из его самых известных танцевальных хитов – песни Rihanna "We Found Love", Dua Lipa "One Kiss" и Sam Smith "Promises".

Calvin Harris выступит на Sziget 2020

Dua Lipa – артистка, которая уже была на сцене Sziget в 2018 году. Ее популярность растет с такой скоростью невероятно быстро, что ее уже прозвали "Мадонной поколения Z". В своем шоу поп-сенсация сочетает множество футуристических диско-элементов с танцами в стиле jazzercise. С пачкой громких танцевальных хитов, включая "One Kiss", "New Rules" и "Electricity" в свои 24 года Dua Lipa уже дважды заняла первую позицию в британском чарте и не собирается останавливаться.

Dua Lipa выступит на Sziget 2020

Kings Of Leon – еще один артист, который готовится покорить Sziget второй раз после хедлайнерського перформанса в 2015-м. Группе из американского Нашвилла, которая появилась на сцене в начале нового тысячелетия, удалось сформировать вокруг себя огромную всемирную фан-базу, издав мультиплатиновые альбомы и став бесспорно одной из крупнейших групп в мире. После признания критиками двух альбомов "Youth and Young Manhood" и "Aha Shake Heartbreak", Kings of Leon достигли статуса стадионной группы и со следующими альбомами преодолели все границы культовыми хитами "Use Somebody", "Sex On Fire" и "The Bucket".

Kings Of Leon выступят на Sziget 2020

Также этим летом Sziget примет два перформанса от тройного обладателя GRAMMY – Diplo: одно соло-шоу и одно выступление в составе ямайско-американской электронной группы Major Lazer, которая также зажжет Main Stage перед выходом долгожданного нового студийного альбома. Major Lazer известны своим высокоэнергичным, зрелищным перформансом. Смешивая жанры, группа подарила миру почти десятилетие самых лучших битов в современной музыке с безмерным влиянием на таких популярных артистов как Justin Bieber и Ellie Goulding.

Major Lazer выступит на Sziget 2020

В год выхода своего нового альбома инди-легенды из Нью-Йорка The Strokes захватят свои гитары для гарантированно хитового появления на нынешнем Sziget. Новый альбом станет первым полноформатником The Strokes со времен выхода их разрывного "Comedown Machine". Возглавив возрождение гаражного рока 1960-х в начале 2000-х, The Strokes наконец благословят своим появлением на Sziget инди-рок фанатов со всего мира.

The Strokes выступят на Sziget 2020

Более чем впечатляющий лайн-ап музыкантов Sziget дополнится программой цирка, театра, кабаре, инсталляций и перформансов. Основанный в сердце Будапешта на острове Обуда Sziget стал городом в городе с более чем 500,000 сигетцев из 100 стран мира ежегодно.

Напомним, Sziget – пятый самый большой фестиваль в мире и ближайший к Украине масштабный европейский фестиваль музыки и арта. В этом году он пройдет уже в 27 раз с 5 по 11 августа 2020, в сердце Будапешта на острове Обуда. Билеты доступны по цене от €199 на сайте фестиваля.

Как говорят сами фестивальщики, Sziget — идеальный выбор, чтобы получить свой первый фестивальный опыт или осуществить первое путешествие за границу. Остров Свободы ежегодно разный, это остров знакомств людей друг с другом, незабываемых сюрпризов и открытий. Каждая поездка на Sziget уникальна, и каждое приключение на нем – бесценно.

Афиша фестиваля Sziget 2020