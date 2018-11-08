Пісня Монатіка прозвучала в забороненому російському серіалі (відео)

Дмитро Монатік (фото: УНІАН)

Трек "Те, Від Чого Без Розуму" став саундтреком до серіалу "Мажор"

Пісня популярного виконавця Дмитра Монатіка (MONATIK), який нещодавно з'явився на обкладинці чоловічого глянцю, прозвучала в забороненому на території України російському детективно-кримінальному телесеріалі "Мажор".

Трек "То, От Чего Без Ума" пролунав у четвертій серії третього, заключного сезону проекту. Почути хіт Монатіка можна в момент погоні зі стрільбою двох злочинців на автомобілях.

Зазначимо, що згідно закону України, авторські твори не можуть використовуватися без дозволу самих авторів. Не виключено, що автори російського серіалу без дозволу Монатіка вставили трек в цю серію.

цікаво, чи ставши монатік мажором за рахунок російського серіалу мажор? pic.twitter.com/jl0Ej6uoGt — ibuiplachu (@ibuiplachu) November 8, 2018

Відео: Twitter

Додамо, що "Мажор" режисера Костянтина Статського був внесений у список заборонених в Україні російських фільмів і серіалів ще в 2015 році. Зараз над проектом працює Ігор Твердохлєбов. Крім того, слід зазначити, що зйомки першого сезону серіалу проходили навесні, влітку і восени 2013 року в Києві. А продюсер проекту - Олександр Цекало - колишній чоловік Лоліти Мілявської, яка не знає, хто такий Сенцов.

До речі, 7 листопада вийшов саундтрек третього сезону серіалу. До нього увійшли пісні російських і зарубіжних виконавців, в тому числі, артистів-українофобів L'One і Мота.

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Відео: РБК-Україна