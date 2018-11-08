Песня Монатика прозвучала в запрещенном российском сериале (видео)

Дмитрий Монатик (фото: УНИАН)

Трек "То, От Чего Без Ума" стал саундтреком к сериалу "Мажор"

Песня популярного исполнителя Дмитрия Монатика (MONATIK), который недавно появился на обложке мужского глянца, прозвучала в запрещенном на территории Украины российском детективно-криминальном телесериале "Мажор".

Трек "То, От Чего Без Ума" прозвучал в четвертой серии третьего, заключительного сезона проекта. Услышать хит Монатика можно в момент погони со стрельбой двух преступников на автомобилях.

Отметим, что согласно закону Украины, авторские произведения не могут использоваться без разрешения самих авторов. Не исключено, что авторы российского сериала бесспроса вставили трек Монатика в эту серию.

цікаво, чи став монатік мажором за рахунок російського серіалу мажор? pic.twitter.com/jl0Ej6uoGt — ibuiplachu (@ibuiplachu) November 8, 2018

Видео: Twitter

Добавим, что "Мажор" режиссера Константина Статского был внесен в список запрещенных в Украине российских фильмов и сериалов еще в 2015 году. Сейчас над проектом работает Игорь Твердохлебов. Кроме того, следует отметить, что съемки первого сезона сериала проходили весной, летом и осенью 2013 года в Киеве. А продюсер проекта - Александр Цекало - бывший муж Лолиты Милявской, которая не знает, кто такой Сенцов.

Кстати, 7 ноября вышел саундтрек третьего сезона сериала. В него вошли песни российских и зарубежных исполнителей, в том числе, артистов-украинофобов L'One и Мота.

Ранее мы писали о том, что Монатик попросил помощи для ребенка.

Видео: РБК-Украина