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Лоліта видала новий перл про "бандерівців", які побили її матір у Києві

Фото: Лоліта повідомила про "побиття" матері в Києві (facebook.com)
Автор: Людмила Жукова

Російська співачка Лоліта Мілявська, яка підтримує політику Кремля, вразила новим перлом. Вона повідомила, що в Києві нібито побили її матір за те, що та говорила російською мовою. За словами виконавиці, це був "бандерівець".

Своє відеозвернення росіянка записала в Instagram.

Деталі "побиття"

Лоліта повідомила, що нібито її мати в центрі столиці України вдарили по голові. Жінка впала на асфальт, а після цього у неї стався мікроінсульт, від якого її зараз лікують.

"Бандерівець" або націоналіст, як хочете, вдарив маму ззаду по голові, вона впала на бордюр, у неї стався струс мозку, а потім мікроінсульт", - заявила співачка.

Також путіністка сказала, що ця історія сталася шість років тому, і мама просила не влаштовувати скандал і нікому не розповідати. За словами Мілявської, її мати все життя живе в Києві.

Також на відео Мілявська повідомляє, що дуже любить Росію і нікуди з неї їхати не збирається, всупереч останнім чуткам.

Зазначимо, що сама Лоліта Мілявська народилася в місті Мукачево. Незважаючи на це вона цілком підтримує Росію.

Цікаво, що на відео Лоліти відреагувала співачка Наташа Корольова, яка з початку війни в Україні мовчить про батьківщину і продовжує розважати росіян.

"Все правильно, Лоліта", – написала Корольова.

Як ми раніше писали, російський актор - "путініст" приїхав в окупований Херсон.

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