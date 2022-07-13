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Лолита выдала новый перл про "бандеровцев", которые избили ее мать в Киеве

Фото: Лолита сообщила об "избиении" матери в Киеве (facebook.com)
Автор: Людмила Жукова

Российская певица Лолита Милявская, поддерживающая политику Кремля, поразила новым перлом. Она сообщила, что в Киеве якобы побили ее мать за то, что та говорила на русском языке. По словам исполнительницы, это был "бандеровец".

Свое видеообращение россиянка записала в Instagram.

Детали "избиения"

Лолита сообщила, что якобы ее мать в центре столицы Украины ударили по голове. Женщина упала на асфальт, а после этого у нее произошел микроинсульт, от которого ее сейчас лечат.

"Бандеровец" или националист, как хотите, ударил маму сзади по голове, она упала на бордюр, у нее произошло сотрясение мозга, а потом микроинсульт", - заявила певица.

Также путинистка сказала, что эта история произошла шесть лет назад, и мама просила не устраивать скандал и никому не рассказывать. По словам Милявской, ее мать всю жизнь живет в Киеве.

Также на видео Милявская сообщает, что очень любит Россию и никуда из нее уезжать не собирается, вопреки последним слухам.

Отметим, что сама Лолита Милявская родилась в городе Мукачево. Несмотря на это она всецело поддерживает Россию.

Интересно, что на видео Лолиты отреагировала певица Наташа Королева, которая с начала войны в Украине молчит о родине и продолжает развлекать россиян.

"Все правильно, Лолита", - написала Королева.

Как мы ранее писали, российский актер-"путинист" приехал в оккупированный Херсон.

Читайте также, как украинка в Турции опозорила Баскова в Турции.

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