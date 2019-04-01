Пити треба в компанії друзів: Супрун розповіла, як поправити здоров'я після виборів

Уляна Супрун розповіла українцям про те, як відновити здоров'я та рівновагу після проведення першого туру виборів президента України. Вона порекомендувала не вживати алкогольні напої, щоб зняти напругу, а випити в компанії друзів трав'яний чай, який знизить кров'яний тиск і заспокоїть нерви.

Супрун зазначила, що зустрічатися з друзями під час складних періодів – потрібно, так як від приємного і веселого спілкування з друзями виділяється серотонін, а від очікування зустрічі – дофамін. Але пити з друзями вона порадила не алкогольні напої, а різні трав'яні чаї.

Супрун розповіла, які трав'яні чаї найкорисніші (pixabay.com)

Гібіскус. Чай з гібіскусом знижує тиск і знімає набряки і при цьому не порушує баланс електролітів. Регулярне вживання чаю з гібіскусом знижує рівень холестерину і ліпопротеїнів низької щільності. Супрун порадила пити його холодним і з келихів – тоді він буде нагадувати каберне.

Білий чай дуже корисний для здоров'я зубів. Речовини, які містяться в цьому чаю, пригнічують амілазу слини. Тому вуглеводи їжі не стають простими цукрами, а флавоніди і катехіни білого чаю запобігають росту зубного каменю. Цей чай благотворно впливає на кору головного мозку і на тих, у кого є діабет.

Вербена. Чай з вербеною заспокоює, знімає тривожність, покращує травлення, запобігає здуттю та діареї, має антимікробні властивості. Екстракт вербени може зупиняти ріст патогенних бактерій і має потужну антиоксидантну дію.

Ромашка лікарська. Чай з ромашкою заспокоїть організм не гірше алкоголю, так як він сприяє утворенню гамма-аміномасляної кислоти. Цей напій не викликає тривожності, особливо у тих, у кого є виразка або підвищена кислотність. Чай з ромашкою запобігає розвитку остеопорозу.

Мелісса. Чай з мелісою багато в чому нагадує чай з ромашкою. Це напій має спазмолітичну дію, допомагає при кольках. Меліса зменшує запалення, заспокоює і має потужну антиоксидантну дію.

Уляна Супрун рекомендує пити чай в компанії друзів (pixabay.com)

Зелений чай. Цей чай знижує рівень кортизолу та запобігає розвитку деменції. Також він знижує ризик виникнення хвороби Альцгеймера і виникнення вісцерального живота. Поєднання зеленого чаю і помірних фізичних навантажень суттєво зменшують симптоми ревматоїдного артриту.

Імбир. Імбирний чай може зупиняти вільнорадикальні процеси в організмі, знімає запалення шлунково-кишкового тракту. Також цей чай зменшує нудоту, в тому числі і під час токсикозу у вагітних.

Звіробій. Активна речовина гиперфорин, який міститься у звіробої, впливає на активність генів, що відповідають за утворення серотоніну. Від нестачі серотоніну у людини буває клінічна або сезонна депресія. Однак під час прийому антидепресантів чай зі звіробоєм пити не варто.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Супрун дала поради про те, як пережити період виборів в Україні.

А також розповідали про те, що Супрун повідомила про те, які нововведення чекають на українців у медичній сфері.