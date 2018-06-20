Пітон цілком проковтнув жінку: з'явилися шокуючі подробиці

В Індонезії пітон атакував жертву із засідки

Семиметровий пітон проковтнув жінку в Індонезії. 54-річна Ва Тіба зникла за кілька днів до того, як її знайшли мертвою всередині гігантського пітона на острові Муна в провінції Сулавесі. Шокуючі подробиці події повідомляє BBC.

Місцеві жителі спершу знайшли взуття і мачете жертви, а неподалік від цього місця побачили і пітона з роздутим животом. Здогадавшись, що змія проковтнула жінку, жителі вбили пітона і винесли його з саду.

"Живіт змії був розрізаний, а всередині виявлено тіло жертви", - розповів начальник місцевої поліції пан Хамка.

В соцмережах відразу поширилися жахливі кадри, на яких видно, як дістають практично неушкоджене тіло вбитої жінки.

Вчені пояснили, як такий інцидент можливий. Пітон, який проковтнув жертву, був сітчастим. Такі плазуни атакують жертву із засідки, обвиваючи її і здавлюючи, поки та не перестане дихати. Ковтаючи їжу цілком, вони поєднують свої щелепи завдяки дуже гнучким зв'язками, які можуть розтягуватися при заковтуванні великої здобичі.

Наголошується, що пітони вбивають шляхом задухи або зупинки серця протягом всього декількох хвилин.

Нагадаємо, знайома родини хлопчика,через якого вбили бездомного в Одесі, розповіла про дитину та її батька-злочинця.

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