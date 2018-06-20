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Питон целиком проглотил женщину: появились шокирующие подробности

STYLERLIFE        20.06.2018 - 00:10

В Индонезии питон атаковал жертву из засады

Семиметровый питон проглотил женщину в Индонезии. 54-летняя Ва Тиба пропала за несколько дней до того, как ее нашли мертвой внутри гигантского питона на острове Муна в провинции Сулавеси. Шокирующие подробности происшествия сообщает BBC.

Местные жители сперва нашли обувь и мачете жертвы, а недалеко от этого места увидели и питона с раздутым животом. Догадавшись, что змея проглотила женщину, жители убили питона и вынесли его из сада.

"Живот змеи был разрезан, а внутри обнаружено тело жертвы", - рассказал начальник местной полиции господин Хамка.

В соцсетях сразу распространились ужасные кадры, на которых видно, как достают практически неповрежденное тело убитой женщины.

Ученые объяснили, как такой инцидент возможен. Питон, проглотивший жертву, был сетчатым. Такие пресмыкающиеся атакуют жертву из засады, обвивая ее и сдавливая, пока та не перестанет дышать. Заглатывая пищу целиком, они соединяют свои челюсти благодаря очень гибким связками, которые могут растягиваться при заглатывании крупной добычи.

Отмечается, что питоны убивают путем удушья или остановки сердца в течение всего нескольких минут.

Напомним, знакомая семьи мальчика, из-за которого убили бездомного в Одессе, рассказала о ребенке и его отце-преступнике.

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Теги: женщина, питон, Индонезия
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