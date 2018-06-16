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Пітон цілком проковтнув жінку: шокуюче відео

STYLERLIFE        16.06.2018 - 23:02
Ілюстративне фото (pixabay)
Ілюстративне фото (pixabay)

Місцеві жителі налякані

Величезний пітон проковтнув цілком людину. Про це повідомляє видання The Daily Mail.

На південно-сході провінції Сулавесі в Індонезії місцеві жителі виявили величезного пітона, який проковтнув людину.

Відомо, що родичі виявили пропажу 54-річної домогосподарки по імені Ва Тіба. Вона не повернулася ввечері з плантації. Сестра жінки вирушила на її пошуки і виявила поряд з кукурудзяним полем її сліди, ліхтар, тапочки і ніж, з яким жінка перевіряла збереження врожаю від набігу кабанів.

Родичі звернулися до сусідів з проханням допомогти в пошуках жінки і через деякий час виявили поруч із полем величезного восьмиметрового пітона з дивними опуклостями на животі.

Чоловіки вбили змію і після того, як розпороли йому живіт, виявили, що пітон ковтнув жінку цілком, почавши з голови, так як саме вона розташовувалася ближче до хвоста пітона.

"Всі плакали, всі були в шоці. Бідна жінка", - розповів місцевий житель і додав, що тепер жителі бояться виходити на вулицю.

"Це схоже на фільм жахів. Люди в жаху. Ми боїмося виходити на вулицю. Ми можемо тільки молитися безпеці", - повідомили місцеві жителі.

Обережно! Шокуюче відео! 18+

Відео: Гігантський пітон проковтнув жінку (YouTube/Титов Віктор)

До речі, ми писали про те, що на Буковині нашестя змій.

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Теги: змея, питон, Индонезия
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