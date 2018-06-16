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Питон целиком проглотил женщину: шокирующее видео

STYLERLIFE        16.06.2018 - 23:02
Иллюстративное фото (pixabay)
Иллюстративное фото (pixabay)

Местные жители напуганы

Громадный питон проглотил целиком человека. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

На юго-востоке провинции Сулавеси в Индонезии местные жители обнаружили огромного питона, который целиком проглотил человека.

Известно, что родственники обнаружили пропажу 54-летней домохозяйки по имени Ва Тиба. Она не вернулась вечером с плантации. Сестра женщины отправилась на ее поиски и обнаружила рядом с кукурузным полем ее следы, фонарь, тапочки и нож, с которым женщина проверяла сохранность своего урожая от набега кабанов.

Родственники обратились к соседям с просьбой помочь в поисках женщины и через некоторое время обнаружили рядом с полем огромного восьмиметрового питона со странными выпуклостями на животе.

Мужчины убили змею и после того, как вспороли ему живот, обнаружили, что питон заглотил женщину целиком, начав с головы, так как именно она располагалась ближе к хвосту питона.

"Все плакали, все были в шоке. Бедная женщина", - рассказал местный житель и добавил, что жители теперь боятся выходить на улицу.

"Это похоже на фильм ужасов. Люди в ужасе. Мы боимся выходить на улицу. Мы можем только молиться о безопасности", - сообщили местные жители.

Осторожно! Шокирующее видео! 18+

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Теги: змея, питон, Индонезия
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