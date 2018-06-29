"Плакав кривавими сльозами": мережу насмішив безграмотний любитель "російського світу"

Бойовик не зміг без помилок написати пост

Користувачів мережі насмішив любитель "російського світу", який не здатний без помилок написати пост. Скріншот опублікували на сторінці Necro Mancer в Twitter.

"Плакав кривавими сльозами за таке пригнічення "рускава язика" проклятими "бандерами", - прокоментував блогер.

Скріншот (twitter.com/666_mancer)

Якийсь Бора Бора написав пост зі скаргою на те, що до нього в лікарню не приїхав ніхто з "товаришів по службі".

"Я служиу в 5 бригаде с января 16г каждый месяц здавал 500рублей на опщак, хотя говорили если что мы поможем, так вот я лежу в больницы ровно как 4 недели зделали опирацию, комне за это время не кто не разу не приехал не говоря о помащи,хотя е хоть комне 4 остановки", - написав терорист.

Бойовик вибачився за помилки і зазначив, що його безграмотність пов'язана з "солдатською службою".

Скріншот поста (twitter.com/666_mancer)

Раніше в Бахмуті помітили прихильників "російського світу".

Один з прихильників "російського світу" був одягнений у футболку з символікою РФ, але зняти її відмовлявся.

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