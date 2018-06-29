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"Плакав кривавими сльозами": мережу насмішив безграмотний любитель "російського світу"

STYLERLIFE        29.06.2018 - 16:27
Фото: facebook.com/abazia
Фото: facebook.com/abazia

Бойовик не зміг без помилок написати пост

Користувачів мережі насмішив любитель "російського світу", який не здатний без помилок написати пост. Скріншот опублікували на сторінці Necro Mancer в Twitter.

"Плакав кривавими сльозами за таке пригнічення "рускава язика" проклятими "бандерами", - прокоментував блогер.

Скріншот (twitter.com/666_mancer)

Якийсь Бора Бора написав пост зі скаргою на те, що до нього в лікарню не приїхав ніхто з "товаришів по службі".

"Я служиу в 5 бригаде с января 16г каждый месяц здавал 500рублей на опщак, хотя говорили если что мы поможем, так вот я лежу в больницы ровно как 4 недели зделали опирацию, комне за это время не кто не разу не приехал не говоря о помащи,хотя е хоть комне 4 остановки", - написав терорист.

Бойовик вибачився за помилки і зазначив, що його безграмотність пов'язана з "солдатською службою".

Скріншот поста (twitter.com/666_mancer)

Раніше в Бахмуті помітили прихильників "російського світу".

Один з прихильників "російського світу" був одягнений у футболку з символікою РФ, але зняти її відмовлявся.

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Теги: Русский мир
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