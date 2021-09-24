Платіжна система LEO представила український FinTech у Відні

В межах заходу були презентовані досягнення української FinTech-індустрії та окреслені перспективи ділового партнерства двох країн і залучення австрійських інвесторів до високотехнологічних галузей української економіки. У прес-конференції також взяли участь власниця міжнародної платіжної системи LEO Олена Шевцова та президент Української асоціації платіжних систем, член наглядової ради LEO Галина Хейло.

Віктор Ющенко відзначив високий рівень розвитку української Fintech-галузі і нагадав, що заклав засади для розвитку нових технологій, працюючи головою НБУ у 90-х роках.

"Україна володіє третьою армією найкращих програмістів світу. Ми маємо більше, здається, 140 фінансових компаній, які спеціалізуються на платіжному цифровому ринку. Кожна друга українська платіжна фінансова компанія працює на міжнародному ринку. Українці продвинуті, українці фахові, українці мають чудову освіту. На ваших очах сформувався сектор, який є одним із найпотужніших секторів світового ринку нових технологій. Я 30 років тому займався першою платіжною системою України в Національному банку. Ми вийшли на модель, яка працює в рамках реального часу по всій Європі, Україні. Років 12 тому з’явилося дуже цікаве питання: як фінансову систему привести в технології, які можуть обслуговувати потреби великої кількості суб’єктів господарювання? І коли говоримо про Європу з 350 млн населення, то навіть ця кількість вже має ринок близько мільярда клієнтів. Тобто, перед вами, незалежно від того, чи ви інвестор, чи підрядник - відкривається колосальне поле примноження інтересів і фінансових у тому числі. Україна належить до першої 10-ки країн, де найширше представлений інструментарій цифрових технологій стосовно пересічного споживача. Тому просимо!", - зазначив третій президент України.

Своєю чергою Галина Хейло підкреслила, що сфера розвитку цифрових технологій є пріоритетною для української влади, що є однією із суттєвих причин досягнень Fintech-індустрії.

"Це сфера, яка є зараз системоутворюючою в Україні. Вона дає досить доходу в бюджет, інвестиції. Розвиток цієї сфери - державний пріоритет. Ми маємо ціле міністерство цифрової трансформації, додаток "Держава в смартфоні", яке дозволяє не носити з собою паперові документи, і електронні документи прирівняні до паперових. У нашого ринку шалені перспективи, які ніхто не готовий прогнозувати. Але точно знають, що буде розвиватися open-banking, Європейська директива BSD2 вже імплементована. Буде багато цікавих програм, пов'язаних з комплаєнсом і ідентифікацією, щоб все краще знали своїх клієнтів. Фінтехринок - величезний прорив, який дає найбільші дивіденди на вкладення. Тому зараз це велика перспектива для інвесторів - вкладати в український фінтех", - зазначила президент Української асоціації платіжних систем, член Наглядової ради LEO Галина Хейло.

На думку Олени Шевцової, досягнення української Fintech-індустрії вже високо оцінені ключовими гравцями світового ринку. Водночас фігура Віктора Ющенка, який зайняв пост голови Наглядової ради МПС LEO, має стати додатковою запорукою поглиблення довіри і співробітництва між Україною і провідними країнами Заходу.

"Ключовою подією розвитку сфери Fintech і IT-бізнесу в Україні став вплив платіжних систем Visa і Mastercard. Зокрема, їхні воркшопи та освітні проєкти, які вони реалізовували в українському банківському секторі. Хочу звернути увагу, що в Україні сьогодні вартість інтерчейнджу становить 1,7%, тоді як в Європі він не перевищує 0,5%. Саме це стало причиною інтенсивного росту IT-бізнесу і Fintech-технологій в Україні. Інші країни не зможуть дати той рівень прибутковості, які зараз є в Україні. Що стосується Віктора Андрійовича, то він прийняв нашу пропозицію очолити Наглядову раду, бути мотиватором і ментором нації у світі сучасних технологій і відстоювати всі важливі життєві цінності, і будувати місток між Україною та Західною Європою", - зазначила голова МПС LEO.