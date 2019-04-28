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Не платять аліменти: як і де відпрацьовують боржники

STYLERЖиття    28.04.2019 - 08:16
Не платять аліменти: як і де відпрацьовують боржники
Фото: колаж РБК-Україна

На виплату аліментів у цьому році вже стягнули 1,5 млрд грн, але деякі боржники не можуть платити

За борги по аліментах посилили відповідальність. Згідно з ініціативою Мін'юсту "Чужих дітей не буває", були передбачені чотири основні санкції для небажаючих платити аліменти: обмеження на виїзд за кордон, позбавлення водійських посвідчень, заборона на використання мисливської зброї та громадські роботи.

Останній приклад застосовується лише в крайньому випадку, коли з боржника вже нічого стягнути - ані від реалізації майна, ані з банківських депозитів. Деякі чоловіки, які не платять аліменти, змушені відпрацьовувати прибиральниками на вулицях, парках і на кладовищах, передає "Сьогодні".

За цю роботу не нараховується грошова винагорода, тільки фіксується час, що конвертують у аліменти. Наприклад, Олександр Малеткін з Херсона третій тиждень поспіль прибирає сміття на кладовищі, там копає землі і ремонтує паркани.

За словами чоловіка, він не виплачував аліменти на дитину два роки, і тепер борги склали 25 тисяч гривень (щомісяця він має платити 1800 гривень). Але після того, як він втратив роботу, Малеткін вирішив не йти на біржу праці.

"Ось так відпрацюю, і на роботу піду, і буду виплачувати всю суму", - сказав він.

Не платять аліменти: як і де відпрацьовують боржники

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зазначимо, що працівники херсонського кладовища кажуть, що боржники самі просяться до них на роботу, а прибирати парки та вулиці, де багато людей, вони не бажають.

За словами начальника управління юстиції у Херсонській області Костянтина Хутковского, якщо боржники по аліментах не працюють, служба пробації застосовує санкції адміністративного арешту.

Не платять аліменти: як і де відпрацьовують боржники

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Як повідомлялося раніше, завдяки ініціативі Міністерства юстиції України "Чужих дітей не буває" українські діти за 2018-й і початок 2019-го отримали 6,1 млрд грн аліментів.

Також ми писали про те, що в Тернопільській області 58-річний чоловік підпалив машину колишнього зятя за те, що той кинув його дочку з двома дітьми і відмовлявся платити аліменти.

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