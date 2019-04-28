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Не платят алименты: как и где отрабатывают должники

STYLERЖизнь    28.04.2019 - 08:16
Не платят алименты: как и где отрабатывают должники
Фото: коллаж РБК-Украина

На выплату алиментов в этом году уже взыскали 1,5 млрд грн, но некоторые должники платить не могут

За долги по алиментам ужесточили ответственность. Согласно инициативе Минюста "Чужих детей не бывает", были предусмотрены четыре основные санкции для нежелающих платить алименты: ограничение на выезд за границу, лишение водительских удостоверений, запрет на использование охотничьего оружия и общественные работы.

Последний пример применяется только в крайнем случае, когда с должника уже нечего взыскать - ни от реализации имущества, ни с банковских депозитов. Некоторые мужчины, которые не платят алименты, вынуждены отрабатывать уборщиками на улицах, парках и кладбищах, передает "Сегодня".

За эту работу не начисляется денежное вознаграждение, только фиксируется время, которое конвертируют в алименты. Например, Александр Малеткин из Херсона третью неделю подряд убирает мусор на кладбище, копает там земли и ремонтирует заборы.

По словам мужчины, он не выплачивал алименты на ребенка два года, и теперь долги составили 25 тысяч гривен (ежемесячно он должен платить 1800 гривен). Но после того, как он потерял работу, Малеткин решил не идти на биржу труда.

"Вот так вот отработаю, и на работу пойду, и буду выплачивать всю сумму", - сказал он.

Не платят алименты: как и где отрабатывают должники

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Отметим, что работники херсонского кладбища говорят, что должники сами просятся к ним на работу, а убирать парки и улицы, где много людей, они не желают.

По словам начальника управления юстиции в Херсонской области Константина Хутковского, если должники по алиментам не работают, служба пробации применяет санкции административного ареста.

Не платят алименты: как и где отрабатывают должники

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Как сообщалось ранее, благодаря инициативе Министерства юстиции Украины "Чужих детей не бывает" украинские дети за 2018-й и начало 2019-го получили 6,1 млрд грн алиментов.

Также мы писали о том, что в Тернопольской области 58-летний мужчина поджег машину бывшего зятя за то, что тот бросил его дочь с двумя детьми и отказывался платить алименты.

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